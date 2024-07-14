Заходите на «буцики»! В Подольске возрождают традиционную украинскую кухню

Вы пробовали когда-нибудь буцики? А слышали о них? Я тоже впервые услышала о буциках в Подольске в один вкусный вторник.
Каждый вторник — новое блюдо
В парке культуры в рамках проекта «Вкусный Вторник» Подольский Дом культуры вместе с заинтересованными жителями города Подольск каждый вторник отправляется в гастрономическое путешествие. Из древних источников черпают старинные рецепты любимых блюд наших предков, готовят и наслаждаются вкусностями вместе с теми, кого интересует аутентичная кухня и кто стремится возродить и сохранить ее для потомков. А таких здесь много, особенно проявляют интерес дети.
— Возрождением и популяризацией украинской кухни мы занялись несколько лет назад. У нас существует свой кулинарный телевизионный проект «На СмаК». Обычно мы готовим либо известные, либо уже забытые украинские блюда с приглашенными гостями. В прошлом году решили привлечь к кулинарии детей. Как оказалось, они имеют к этому безумный интерес. Вот так каждый вторник вместе с малышами в парке, возле Дома культуры, готовим вкусности, — рассказывают работники культурного учреждения.
Буцики — что же скрывается за названием?
Буцики — это отварные плоские кусочки теста, которые традиционно подают со шкварками, медом, сметаной или тертым сыром. Их форма может быть любой — все зависит от фантазии кулинара. Буцики можно добавлять в супы или наслаждаться ими как самостоятельным блюдом.
Приготовление не требует много времени и усилий, а результат понравится всем. Пока буцики варились, дети делились впечатлениями от летних приключений и с нетерпением ждали возможности попробовать вкусное и сытное блюдо.
На этот раз организаторы «Вкусного вторника» приготовили сладкие буцики для самых маленьких гурманов. Поэтому подали блюдо со сметаной и топпингом (от англ. topping) — специальная фруктовая поливка.
Буцики — блюдо, которое не присуще Подольскому краю. Девушки нашли рецепт на просторах Интернета. Кулинарный блокнот пополнился еще одним блюдом и уже ждет следующее.
Рецепт приготовления буциков
- пшеничная мука — 750 г;
- молоко — 450 г;
- 1 чайная ложка соды, погашенной уксусом;
- масло сливочное — 150 г;
- сметана — 1 столовая ложка;
- 1 чайная ложка соли;
- топинг — 1 банка.
Этапы приготовления буциков
- Муку, соду и соль перемешайте.
- Добавьте молоко и замесите тесто.
- Раскатайте тесто толщиной примерно в 2 миллиметра.
- Нарежьте квадратиками, как на вареники (по желанию можете сложить их конвертиками).
- В большую кастрюлю налейте воду, подсолите ее и доведите до кипения.
- Опустите буцики в кипяток и варите до готовности.
- Разогрейте в сковороде сливочное масло и обжарьте вареные буцики до появления золотистой корочки.
- Перед подачей полейте сметаной и топингом.