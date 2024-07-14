Заходите на «буцики»! В Подольске возрождают традиционную украинскую кухню

Каждый вторник — новое блюдо

В парке культуры в рамках проекта «Вкусный Вторник» Подольский Дом культуры вместе с заинтересованными жителями города Подольск каждый вторник отправляется в гастрономическое путешествие. Из древних источников черпают старинные рецепты любимых блюд наших предков, готовят и наслаждаются вкусностями вместе с теми, кого интересует аутентичная кухня и кто стремится возродить и сохранить ее для потомков. А таких здесь много, особенно проявляют интерес дети.

— Возрождением и популяризацией украинской кухни мы занялись несколько лет назад. У нас существует свой кулинарный телевизионный проект «На СмаК». Обычно мы готовим либо известные, либо уже забытые украинские блюда с приглашенными гостями. В прошлом году решили привлечь к кулинарии детей. Как оказалось, они имеют к этому безумный интерес. Вот так каждый вторник вместе с малышами в парке, возле Дома культуры, готовим вкусности, — рассказывают работники культурного учреждения.

Буцики — что же скрывается за названием?

Буцики — это отварные плоские кусочки теста, которые традиционно подают со шкварками, медом, сметаной или тертым сыром. Их форма может быть любой — все зависит от фантазии кулинара. Буцики можно добавлять в супы или наслаждаться ими как самостоятельным блюдом.

Приготовление не требует много времени и усилий, а результат понравится всем. Пока буцики варились, дети делились впечатлениями от летних приключений и с нетерпением ждали возможности попробовать вкусное и сытное блюдо.

На этот раз организаторы «Вкусного вторника» приготовили сладкие буцики для самых маленьких гурманов. Поэтому подали блюдо со сметаной и топпингом (от англ. topping) — специальная фруктовая поливка.

Буцики — блюдо, которое не присуще Подольскому краю. Девушки нашли рецепт на просторах Интернета. Кулинарный блокнот пополнился еще одним блюдом и уже ждет следующее.

Рецепт приготовления буциков

пшеничная мука — 750 г;

молоко — 450 г;

1 чайная ложка соды, погашенной уксусом;

масло сливочное — 150 г;

сметана — 1 столовая ложка;

1 чайная ложка соли;

топинг — 1 банка.

Этапы приготовления буциков