За что эти жители села Шерово так сильно любят родную землю

Николай Станков — этнический болгарин, который родился в поселке Ивановка. Как настоящий болгарин, он выращивает во дворе виноград и, конечно, производит вино. Жена Николая Елена — украинка. Она поддерживает его во всем, но не дает непрошеных советов и не мешает заниматься его сугубо мужским делом.

— Я живу в Шерово с 1990 года. Сразу, как только приехал сюда, посадил виноград. Весь наш род всегда его выращивал. От отца я получил в наследство 500 кустов винограда. Он и сейчас растет в родительском доме в Ивановке. А из винограда, который я вырастил уже здесь, мы изготавливаем вино. Раньше его делал отец, а сейчас этим занимаюсь я.

Еще одно давнее увлечение Николая — это разведение индюков.

— Я двадцать лет занимаюсь подсобным хозяйством — ухаживаю за индюками, утками, курами. Сейчас уже на пенсии и имею достаточно времени. Сегодня мы ухаживаем за 70 индюками. И это не на продажу — они для семьи. Ведь семья наша большая: у нас три сына, три невестки и пять внуков. Мясо индюков очень полезное и вкусное. До девяти килограммов мяса можно получить с одного индюка. Так и живем. А чем мне заниматься? Это и есть мое хобби. Я сам за ними ухаживаю — за взрослыми птицами и птенцами. Маленьких индюков иногда продаю. Без этих птиц вообще уже не могу.

А этот человек, который внимательно наблюдает за чем-то в поле с созревающей пшеницей, — Николай Себов, который много лет занимается сельским хозяйством.

— Родился я в Шерово в болгарской семье. Здесь всю жизнь и живу. Сначала думал стать музыкантом. Но как-то так случилось, что начал заниматься землей. Как закончил сельхозинститут, так с тех пор и до сих пор, а это уже 30 лет, занимаюсь фермерством. Сейчас мы находимся на 50-гектарном поле. Это паровая пшеница. Влаги мало, но что Бог дал, то и имеем.

Готовимся потихоньку к сбору. Пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза — выращиваем обычно эти четыре культуры.

Порты работают, слава Богу. Только они нас спасают. Потенциал урожайности остался, а цена тянет назад, поскольку страховые фонды включены в цену зерна из-за рисков войны. Поэтому цена вполне упала, но работать нужно обязательно. Мы не намерены сдаваться. К тому же нас так не воспитывали. Все обрабатывается. На полях все хорошо, красиво. Стараемся, как только можем.