У одесских платанов опадают зеленые листья: опасно ли это

Одесситы обратили внимание на ранний сброс листьев платанами на центральных улицах города. Пока специалисты КП «Горзелентрест» причины этого назвать не могут — еще разбираются. А специалист по болезням растений говорит — это грибковое заболевание этого типа деревьев.
В Горзелентресте причин пока не знают
Одесситы обеспокоены ранним сбросом листьев платанами в центре города. Пока специалисты КП «Горзелентрест» о причине этого явления ничего конкретного сказать не могут. Возможно, виноваты клещи или еще какие-то вредители.
В «Горзелентресте» отобрали пробы и направили их в Госпродпотребслужбу. Именно там должны сделать окончательный вывод. Но с проблемой раннего сброса листьев сталкивались и раньше.
Платаны сбрасывают листья из-за грибка
Одесский фитопатолог Александр Потужный причиной осыпания листьев называет грибковое заболевание, характерное именно для платанов — антракноз платана.
— Вопрос и проблема достаточно банальная, — говорит специалист. — У платана есть такое свое заболевание, называется антракноз платана, которое вызывает осыпание листьев, пораженных листьев.
Сейчас наблюдаются основные характерные признаки этой болезни:
- почернение по жилкам;
- гибель молодых побегов, которые еще не одеревенели.
По его словам проблема заключается в простом грибковом заболевании и, к сожалению, в городе его никто не будет лечить. Но и платаны от этого не погибнут:
— Осыплется и дальше будет расти, — успокаивает Александр Потужный.
До конца июля кроны платанов должны полностью восстановиться.
Заморозки и тепловой стресс
А вот украинский ученый Владимир Грабовый пришел к выводу, что платаны хорошо переживают высокий уровень загрязнения и влажности воздуха, сильные зимние морозы. Именно поэтому они являются распространенными видами в озеленении многих городов Украины. Но не любят платаны весенних заморозков, от них они страдают больше всего. В частности, сбрасывая листья очень рано — в начале лета.
Ранее «Одесская жизнь» выясняла, почему в Одессе гибнут каштаны.
В последние годы сброс деревьями листьев в начале лета в европейских странах рассматривают как реакцию на тепловой стресс. Его риски возрастают из-за увеличения площадей искусственных поверхностей, которые быстро нагреваются и долго сохраняют тепло (асфальт, тротуарная плитка, бетон, покрытия крыш и т.д.). В условиях постоянного перепада температур (более 10-12 градусов в течение суток) тепловой стресс имеет еще более негативное влияние на зеленые насаждения. Чтобы защититься, деревья и сбрасывают листья.
Ученые говорят, что люди на климатические аномалии, связанные с перепадами температур, реагируют головной болью, скачками артериального давления, упадком сил, а некоторые деревья — к сожалению, потерей листьев.
Факты о платане
- Платан зовут пуговичным деревом, видимо, за сходство плодов-шариков на этот элемент одежды;
- У восточных народов платан величают чинаром;
- С годами с корой платана происходит то же, что и с кожей змеи: интенсивный рост вширь заставляет его большими коричневыми пластинами сбрасывать покрытие, обнажая молодые горчично-зеленоватые слои;
- За это дерево еще прозвали «бесстыдницей».