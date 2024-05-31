У одесских платанов опадают зеленые листья: опасно ли это

У одесских платанов опадают зеленые листья: опасно ли это

Одесситы обратили внимание на ранний сброс листьев платанами на центральных улицах города. Пока специалисты КП «Горзелентрест» причины этого назвать не могут — еще разбираются. А специалист по болезням растений говорит — это грибковое заболевание этого типа деревьев.

В Горзелентресте причин пока не знают

Одесситы обеспокоены ранним сбросом листьев платанами в центре города. Пока специалисты КП «Горзелентрест» о причине этого явления ничего конкретного сказать не могут. Возможно, виноваты клещи или еще какие-то вредители.

В «Горзелентресте» отобрали пробы и направили их в Госпродпотребслужбу. Именно там должны сделать окончательный вывод. Но с проблемой раннего сброса листьев сталкивались и раньше.

Платаны сбрасывают листья из-за грибка

Одесский фитопатолог Александр Потужный причиной осыпания листьев называет грибковое заболевание, характерное именно для платанов — антракноз платана.

— Вопрос и проблема достаточно банальная, — говорит специалист. — У платана есть такое свое заболевание, называется антракноз платана, которое вызывает осыпание листьев, пораженных листьев.

Сейчас наблюдаются основные характерные признаки этой болезни:

  • почернение по жилкам;
  • гибель молодых побегов, которые еще не одеревенели.

платаны

По его словам проблема заключается в простом грибковом заболевании и, к сожалению, в городе его никто не будет лечить. Но и платаны от этого не погибнут:

— Осыплется и дальше будет расти, — успокаивает Александр Потужный.

До конца июля кроны платанов должны полностью восстановиться.

 

Заморозки и тепловой стресс

А вот украинский ученый Владимир Грабовый пришел к выводу, что платаны хорошо переживают высокий уровень загрязнения и влажности воздуха, сильные зимние морозы. Именно поэтому они являются распространенными видами в озеленении многих городов Украины. Но не любят платаны весенних заморозков, от них они страдают больше всего. В частности, сбрасывая листья очень рано — в начале лета.

Ранее «Одесская жизнь» выясняла, почему в Одессе гибнут каштаны.

В последние годы сброс деревьями листьев в начале лета в европейских странах рассматривают как реакцию на тепловой стресс. Его риски возрастают из-за увеличения площадей искусственных поверхностей, которые быстро нагреваются и долго сохраняют тепло (асфальт, тротуарная плитка, бетон, покрытия крыш и т.д.). В условиях постоянного перепада температур (более 10-12 градусов в течение суток) тепловой стресс имеет еще более негативное влияние на зеленые насаждения. Чтобы защититься, деревья и сбрасывают листья.

Ученые говорят, что люди на климатические аномалии, связанные с перепадами температур, реагируют головной болью, скачками артериального давления, упадком сил, а некоторые деревья — к сожалению, потерей листьев.

Факты о платане

  • Платан зовут пуговичным деревом, видимо, за сходство плодов-шариков на этот элемент одежды;
  • У восточных народов платан величают чинаром;
  • С годами с корой платана происходит то же, что и с кожей змеи: интенсивный рост вширь заставляет его большими коричневыми пластинами сбрасывать покрытие, обнажая молодые горчично-зеленоватые слои;
  • За это дерево еще прозвали «бесстыдницей».

платаны

 

Світлана Іванівна Комісаренко
Светлана Комисаренко ПРОФИЛЬ
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