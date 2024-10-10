Який вигляд має зараз одеський будинок з однією стіною (фоторепортаж)

Так, це, мабуть, дуже позитивна історія: дім з «однією стіною» у Воронцовському провулку виглядає так, як і нещодавно. І знову можна шукати оту «точку», з якої оптична ілюзія малює звичне враження: історичний будинок здається плоским. А поруч…
Як розповідало «Одеське життя» поруч з будинком відновились будівельні роботи. Будемо прощатися з оптичною ілюзією?
Та ні, як пізніше стало відомо, вже через три дні після їх початку було демонтовано незаконну конструкцію, яка з’явилася біля знаменитого «будинку з однією стіною» в Воронцовському провулку.
Яка ж гарна новина: нашому будинку таки бути! Хоча саме час нагадати, що боротьба за його збереження ведеться ще задовго до ковіду і до війни.
Факт зупинки будівельних робіт підтвердив на своїй сторінці у Фейсбук депутат Одеської міської ради та начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Олександр Авдєєв
…Ми знов у Воронцовському провулку. Так, незаконної конструкції, що встигла «вирости», вже немає. Так, є якісь сліди. Але будинком з однією стіною знову можна милуватися.
І все ж додамо: милуватися доводиться не тільки нашим плоским будинком, а й тім, що зліва: тою самою недобудовою, яка має жахливий вигляд ще з 2017 року.
І все одно: ця історія, що сталася у Воронцовському провулку – позитивна, чи не так?
Ну а як цей куточок виглядає сьогодні – дивиться на наших фото:
Фото авторки