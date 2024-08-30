Які ціни зараз на відпочинок в Одесі та в Буковелі: порівняння

Цього року туризм в Україні став досить потужним порівняно з іншими роками повномасштабної війни. Чи справді українці почали більше відпочивати? Які саме напрямки обирають туристи та у скільки це обходиться? Відповіді ми отримали у експерта в сфері туризму Фазіля Аскерова.

Чотири основні напрямки українського туризму

Українці, які зараз на території України, обирають різні напрямки — серед них можна умовно виокремити чотири основні, каже експерт.

Перше — це літні поїздки до моря. Оскільки море цього року в Україні доступне тільки одне — Чорне, то, в основному, це відпочинок в Одесі. З травня по вересень близько 500-600 тисяч туристів, які зупинялися в Одесі на кілька днів.

— Пляжі Затоки здебільшого — закриті, Коблево — закриті, Грибівка — закрита. Тому відпочивальники їдуть тільки на міські пляжі Одеси. Уже з початку липня місяця на вихідних одеські пляжі були забиті — стовідсоткове завантаження, — розповідає Фазіль Аскеров. — А вже в серпні місяці й будні дні майже всі одеські готелі, які працюють, були на 90 відсотків і вище завантажені.

Другий напрям туризму – це активний відпочинок у горах.

Третій — це міський туризм. Люди їдуть у ті міста, які безпечні, та мають туристичну привабливість — Львів, Чернівці, Ужгород, Кам’янець-Подільський, Луцьк.

Четвертий напрямок — це такі невеличкі, але привабливі для туристів локації: Бакота, Актовський каньйон, та інші маленькі місця на західній Україні.

Як довго відпочивають українці

Наразі українці віддають перевагу одно-дводенним поїздкам і практично немає довгих туристичних поїздок тривалістю 2-3 тижні.

— Усі поїздки дуже короткі — 2-3 дні і повернулися. Сьогодні люди не хочуть надовго відриватися від дому, тому що події, все швидко змінюється… Найдовші поїздки 5-7. Це швидше виняток, ніж правило. Сьогодні основний коефіцієнт відпочинку — це 2,5-3 дні залежно від регіону, — каже Фазіль Аскеров.

Буковель зараз не впізнати

У Буковелі цього літа також високий туристичний сезон і впродовж другого місяця більшість готелів працюють із повним завантаженням.

— І це добре, тому що є можливість інвестувати. Є можливість відбивати інвестиції. Я ось перебуваю зараз у Буковелі. Тут уже цілий тиждень. Якщо порівняти Буковель із ковідним Буковелем — це абсолютно два різні курорти. Різниця в якості готелів, що відкрилися, і різноманітності послуг! Сьогодні на Буковелі дуже багато готелів, які мають відкриті й закриті басейни, SPA… Цього раніше не було в такій кількості, — зазначає ексерт. — Сьогодні кожен готель, що відкривається, практично за останні 2 роки, він відкривається з басейном відкритим і закритим. Ця різноманітність послуг серйозно подовжує сезон і розширює аудиторію туристів, які приїжджають. Якщо раніше Буковель асоціювався переважно з активним туризмом, то сьогодні в Буковель можна приїжджати для пасивного відпочинку».

Наскільки змінилися ціни

Якщо порівнювати ціни на відпочинок в Одесі з довоєнними, у доларах вони навіть стали нижчіми. А ось відпочинок у Буковелі став дорожчим.

— В Одесі ціни або такі самі як були до війни в гривнях, а в доларах іноді навіть дешевші. На Буковелі — трохи вищі, ніж до війни. Тому що великої конкуренції Буковель не відчуває, як було до війни. Сьогодні люди обирають безпеку і плюс гори. І тому Буковель, порівняно з довоєнним періодом, і в доларовому, і в гривневому еквіваленті — дорожчий, — зазначає експерт.

Наприклад, у Буковелі готелі без басейну можна знайти за 1800-2000 гривень за добу, а в приватних будинках можна знайти й дешевше — за 1000-1200 гривень.

А там, де вже є підвищені умови комфорту та інфраструктура – ціни стартують приблизно від 4 тисяч і вище.

В Одесі в готелях, які до війни коштували 100 доларів, влітку абсолютно спокійно можна оселитися за 35-50 доларів. А в ті, що коштували 50 доларів, — за 35-40 доларів.

А ще в Одесі стало менше приватних квартир і будинків, які здаються подобово. Вони перейшли із категоріі короткострокової аренди в довгострокову, бо їхні власники виїхали.

Як вплинула війна на туризм

За словами Фазіля Аскерова, в Одесі високий туристичний сезон дав можливість більшості закладів утриматися на ринку. Якщо минулого року працювало 50-60% готелів, які працювали до війни, то зараз це близько 90%.

— Тому подобового знімання в Одесі стало раза в три менше, ніж до війни. Так, це перше — люди зупиняються в готелях. Найцікавіше, що насамперед люди заїжджають у дорогі готелі. Тому що є інфраструктура і є люди, які не можуть виїхати за кордон і вони селяться в дорогі готелі. Ті, які раніше завжди виїжджали за кордон – сьогодні вони в Україні, — зазначає експерт.

Що стосується відкриття нової туристичної інфраструктури в Україні, то зараз це виключно український бізнес. Наприклад, у Буковель прийшли інвестори з Харкова, Дніпра та східної України. Це видно по стилю будівництва.