Какие цены сейчас на отдых в Одессе и в Буковеле: сравнение

В этом году туризм в Украине стал достаточно мощным по сравнению с другими годами полномасштабной войны. Действительно ли украинцы начали больше отдыхать? Какие именно направления выбирают туристы и во сколько это обходится?

Об этом рассказал эксперт в сфере туризма Фазиль Аскеров.

Четыре основных направления украинского туризма

Украинцы, которые сейчас на территории Украины, выбирают разные направления — среди них можно условно выделить четыре основных, говорит эксперт.

Первое — это летние поездки к морю. Так как море в этом году в Украине доступно только одно — Черное, то, в основном, это отдых в Одессе.

«Пляжи Затоки большей частью — закрыты, Коблево — закрыты, Грибовка — закрыта. Поэтому отдыхающие едут только на городские пляжи Одессы. Уже с начала июля месяца на выходных одесские пляжи были забиты — стопроцентная загрузка, — рассказывает эксперт. — А уже в августе месяце в будние дни почти все одесские отели, которые работают, были на 90 процентов и выше загружены».

Второе направление туризма — это активный отдых в горах.

Третье — это городской туризм. Люди едут в те города, которые безопасны, и имеют туристическую привлекательность — Львов, Черновцы, Ужгород, Каменец-Подольский, Луцк и т. д.

Четвертое направление — это такие небольшие, но привлекательные для туристов локации Бакота, Актовский каньон, и другие маленькие места на западной Украине.

Как долго отдыхают украинцы

Сейчас украинцы предпочитают одно-двухдневные поездки и практически нет длинных туристических поездок длительностью 2-3 недели.

«Все поездки очень короткие — 2-3 дня и вернулись. Сегодня люди не хотят надолго отрываться от дома, потому что события, всё быстро меняется… Самые длинные поездки 5-7. Это скорее исключение, чем правило. Сегодня основной коэффициент отдыха — это 2,5-3 дня в зависимости от региона», — говорит Фазиль Аскеров.

Буковель сейчас и до ковида

В Буковеле этим летом также высокий туристический сезон и на протяжени второго месяца большинство отелей работают с полной загрузкой.

«И это хорошо, потому что есть возможность инвестировать. Есть возможность отбивать инвестиции. Я вот нахожусь сейчас в Буковеле. Здесь уже целую неделю. Если сравнить Буковель с ковидным Буковелем — это совершенно два разных курорта. Различие в качестве открывшихся отелей и разнообразии услуг! Сегодня на Буковеле очень много отелей, которые имеют открытые и закрытые бассейны, СПА… Этого раньше не было в таком количестве, — отмечает Фазиль Аскеров. — Сегодня каждый открывающийся отель, практически за последние 2 года, он открывается с бассейном открытым и закрытым. Это разнообразие услуг серьёзно удлиняет сезон и расширяет аудиторию туриств, которые приезжают. Если раньше Буковель ассоциировался в основном с активным туризмом, то сегодня в Буковель можно приезжать для пассивного отдыха».

Насколько изменились цены

Если сравнивать цены на отдых в Одессе — с довоенными, в долларах ничего не изменилось. А отдых в Буковеле стал дороже.

«В Одессе цены или такие же как были до войны в долларах, а в гривнах иногда даже дешевле. На Буковеле — чуть выше, чем до войны. Потому что большой конкуренции Буковель не испытывает, как было до войны. Сегодня люди выбирают безопасность и плюс горы. И поэтому Буковель, по сравнению с довоенным периодом, и в долларовом и в гривневом эквиваленте — дороже», — отмечает эксперт.

Например, в Буковеле отели без бассейна можно найти за 1800 — 2000 гривен за сутки, а в частных домах можно найти и дешевле — за 1000-1200 гривен.

А там, где уже есть повышенные условия комфорта и инфраструктура — цены стартуют примерно от 4 тысяч и выше.

В Одессе в отели, которые до войны стоили 100 долларов, летом совершенно спокойно можно поселиться за 35-50 долларов. А в те, что стоили 50 долларов, — за 35-40 долларов.

Как повлияла война на туризм

По словам эксперта, в Одессе высокий туристический сезон дал возможность большинству заведений задержаться на рынке. Если в прошлому году работало 50-60% отелей, которые работали до войны, то сейчас это около 90%.

При этом съемных квартир в Одессе стало меньше, чем до войны. Потому что многие посуточные квартиры перешли в категорию долгосрочной аренды то есть для людей, которые переехали.

«Поэтому посуточного съема в Одессе стало раза в три меньше, чем до войны. Да, это первое — люди останавливаются в отелях. Самое интересное, что в первую очередь люди заезжают в дорогие отели. Потому что есть инфраструктура и есть люди, которые не могут уехать за границу и они селятся в дорогие отели. Те, которые раньше всегда уезжали за границу — сегодня они в Украине», — отмечает эксперт.

Что касается открытия новой туристической инфраструктуры в Украине, то сейчас это исключительно украинский бизнес. Например, в Буковель пришли инвесторы из Харькова, Днепра и восточной Украины. Это видно по стилю строительства.