«Лучок-шпинатик»

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Женщина говорит спутнице:

– Вот люблю я, когда реклама нежная.

– Это как?

– Ну пишут «Точный вес». Все уже привыкли к этому. А вот смотри: «Лучок, шпинатик…». Какая нежная реклама! Читаешь, сразу аппетит поднимается.

Лучок-шпинатик на одесском Привозе

– Ну, не знаю. Мне вот некоторых цен этот аппетит никак не поднимается. Напротив. Ну напишут тебе «картошечка», а рядом иногда такая цена, что как-то и не до картошечки…

А что с ценами на продукты с нежной и обычной рекламой?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 35-50 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 60-120 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-100 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • редис – 25-80 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.

Цены на Привозе в марте, овощи

Цены на Привозе в марте, картошка и лук

Цены на Привозе в марте, редиска и зелень

Вы также можете узнать: Будут вкуснее, полезнее и дольше сохранят свежесть: как правильно хранить овощи, фрукты и зелень

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.

Цены на Привозе в марте, овощи и фрукты

Цены на Привозе в марте, фрукты

Цены на Привозе в марте, цитрусовые

Цены на Привозе в марте, лимоны, мандарины, помидоры

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 50-90 грн;
  • брынза – 200-300 грн;
  • творог – 80-150 грн.

Цены на Привозе в марте, яйца

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Цены на Привозе в марте, мясо и сало

Цены на Привозе в марте, свинина и говядина

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Цены на Привозе в марте, рыба

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 14 марта: какого года редиска?

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме