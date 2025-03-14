Редиска на Привозе

О, редисочка!

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– О, редисочка вже в продажу!

– І чого ви так дивуєтесь? Полуниця теж у продажу.

– Та то не нова полуниця… А от редисочка…

– А якого року ваша редисочка?

– У сенсі – «якого року»?

– Я маю на увазі, її рік народження…

– Що, самі не бачите: вона ж тільки-тільки народилася!..

Одесский Привоз в марте, редиска

А що з цінами на «новонароджену» та все інше?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 40-50 грн;
  • цибуля – 25-40 грн;
  • помідори – 60-120 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 90-130 грн;
  • солодкий перець – 60-100 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • редиска – 45-60 грн (у пучках – 45-50 грн);
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.
Одесский Привоз в марте, овощи
Одесский Привоз в марте, капуста
Сколько стоит редиска на Привозе
Одесский Привоз в марте, лук, картошка
Одесский Привоз в марте, зелень
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Ціни руктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 50-90 грн;
  • апельсини – 50-90 грн.
Одесский Привоз в марте, фрукты
Одесский Привоз в марте, яблоки и груши
Одесский Привоз в марте, цены на фрукты
Покупатели на Привозе, март 2025 г.
Одесский Привоз в марте, цитрусовые

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 55-90 грн;
  • бринза – 200-300 грн;
  • сир – 80-150 грн.

Цены н яйца на Привозе в марте

Одесский Привоз в марте, брынза

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз в марте, сало

Одесский Привоз в марте, мясной корпус

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • короп – 80-150 грн.

Одесский Привоз в марте, рыба

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