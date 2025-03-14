О, редисочка!
– О, редисочка вже в продажу!
– І чого ви так дивуєтесь? Полуниця теж у продажу.
– Та то не нова полуниця… А от редисочка…
– А якого року ваша редисочка?
– У сенсі – «якого року»?
– Я маю на увазі, її рік народження…
– Що, самі не бачите: вона ж тільки-тільки народилася!..
А що з цінами на «новонароджену» та все інше?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 40-50 грн;
- цибуля – 25-40 грн;
- помідори – 60-120 грн;
- буряк – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 90-130 грн;
- солодкий перець – 60-100 грн;
- баклажани – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- редиска – 45-60 грн (у пучках – 45-50 грн);
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Читайте також: Китайська кухня на Привозі: смачно, швидко, по 160 гривень
Ціни руктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 50-90 грн;
- апельсини – 50-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 55-90 грн;
- бринза – 200-300 грн;
- сир – 80-150 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 200-230 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- короп – 80-150 грн.
Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі на початку весни: скільки коштує овочевий кіт?
Фото авторки