Як випускникам дистанційно отримати документи про освіту

Якщо освітній заклад знаходиться у зоні бойових дій?

В умовах воєнного стану заклади освіти в зоні бойових дій або на деокупованих територіях можуть перестати функціонувати і не видавати документи про освіту. У такому випадку вони повідомляють про це обласні органи управління освіти. Після цього департаменти освіти областей визначають заклади, які будуть видавати документи випускникам. Вони також інформуватимуть час та місце видачі освітнього документу.

Хто може забрати документи?

Документи про загальну середню освіту або про професійну (професійно-технічну) видають батькам або законним представникам неповнолітнього випускника. Атестат зі школи зможе отримати інша особа за довіреністю від повнолітнього випускника або його батьків. Головне, щоб довіреність була нотаріально посвідчена.

Що робити, якщо ви за кордоном?

Випускники закладів загальної середньої та професійної освіти, які перебувають за кордоном, можуть отримати документ про освіту через дипломатичні установи. Для цього один із батьків, опікун або сам випускник подає заяву до закладу освіти, що видає документ (через офіційний сайт або на електронну пошту закладу), вказавши:

назву закордонної дипломатичної установи;

тип документа (свідоцтво про базову або повну загальну середню освіту, диплом кваліфікованого робітника тощо);

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження випускника;

адресу проживання в Україні та країні перебування;

контактний телефон, електронну пошту, месенджери.

Після прибуття документів до закордонної дипломатичної установи, працівники зв’язуються з випускником. Документи видаються випускнику або його представникам під розписку. Якщо документ не отримано протягом шісті місяців, його повертають до МЗС, потім до МОН та закладу освіти.

Телефонний довідник

Міністерство закордонних справ України (МЗС):

телефон — (044) 238-15-87;

електронна пошта — [email protected].

Міністерство освіти і науки (МОН):