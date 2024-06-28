Як дізнатися, про заклади освіти в України та на кого вони навчають

Це можна зробити за декілька хвилин на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти, нижче детальна інструкція.

Як дізнатися, які заклади освіти навчають за певною спеціальністю та професією?

Відкрийте сайт за посилання — info.edbo.gov.ua, оберіть розділ «Реєстри суб’єктів освітньої діяльності» та натисніть кнопку «Розширений пошук».

У формі «Пошук за спеціальностями» або «Пошук за професіями» заповніть необхідні поля та натисніть кнопку «Пошук».

Тепер оберіть зі списку заклад та дізнавайтеся докладнішу інформацію.

Як дізнатися, які заклади освіти є Одеському чи іншому регіоні України?

Знову зайдіть на сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти — info.edbo.gov.ua та оберіть перший розділ «Реєстр суб’єктів освітньої діяльності» або одразу перейдіть за посиланням — registry.edbo.gov.ua.

Коли відкриється мапа України, виберіть потрібний регіон, щоб побачити весь список розташованих там закладів вищої освіти. Далі ви можете натиснути на назву будь-якого закладу й переглянути докладну інформацію про нього, або перейти на офіційний сайт.

Також нагадуємо, що рейтингові списки абітурієнтів, які отримали право вступити на бюджетне місце, мають бути оприлюднені не пізніше 5 серпня. До 18 години 8 серпня вступники мають виконати вимоги для зарахування. Зарахування на бюджетну форму навчання відбудеться 10 серпня, на контрактну — триватиме до 31 жовтня. Також до 31 жовтня працюватимуть електронні кабінети вступника.