Как выпускникам дистанционно получить документы об образовании

Если образовательное учреждение находится в зоне боевых действий?

В условиях военного положения учебные заведения в зоне боевых действий или на деоккупированных территориях могут перестать функционировать и не выдавать документы об образовании. В таком случае они сообщают об этом областные органы управления образования. После этого департаменты образования областей определяют заведения, которые будут выдавать документы выпускникам. Они также будут информировать время и место выдачи образовательного документа.

Кто может забрать документы?

Документы об общем среднем образовании или о профессиональном (профессионально-техническом) выдают родителям или законным представителям несовершеннолетнего выпускника. Аттестат из школы сможет получить другое лицо по доверенности от совершеннолетнего выпускника или его родителей. Главное, чтобы доверенность была нотариально удостоверена.

Что делать, если вы за границей?

Выпускники учреждений общего среднего и профессионального образования, которые находятся за рубежом, могут получить документ об образовании через дипломатические учреждения. Для этого один из родителей, опекун или сам выпускник подает заявление в учебное заведение, выдающее документ (через официальный сайт или на электронную почту заведения), указав:

название зарубежного дипломатического учреждения;

тип документа (свидетельство о базовом или полном общем среднем образовании, диплом квалифицированного рабочего и т.д.);

фамилию, имя, отчество и дату рождения выпускника;

адрес проживания в Украине и стране пребывания;

контактный телефон, электронную почту, мессенджеры.

После прибытия документов в зарубежное дипломатическое учреждение, работники связываются с выпускником. Документы выдаются выпускнику или его представителям под расписку. Если документ не получен в течение шести месяцев, его возвращают в МИД, затем в МОН и учебное заведение.

Телефонный справочник

Министерство иностранных дел Украины (МИД):

телефон — (044) 238-15-87;

электронная почта — [email protected].

Министерство образования и науки (МОН):