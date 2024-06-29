Як радянський льотчик став у Канаді вождем індіанського племені та героєм фільму

З Диканьки — до Канади

Наприкінці 60-х років у Монреалі проходила Всесвітня виставка ЕКСПО-67. Сюди прибула і радянська делегація, у складі якої був і популярний артист балету Махмуд Есамбаєв. Гостей з СРСР запросили відвідати поселення північноамериканських індіанців у Канаді. Вождь племені виявився українцем! Серед «своїх» його називали Той, хто пройшов крізь вогонь. Колись ця людина носила ім’я Іван Даценко. Життя Івана склалося незвично. Про це він якраз і повідав Махмуду Есамбаєву, який в одному зі своїх численних інтерв’ю розповів про долю Даценка.

Іван народився 1918 року в селі Чернечий Яр, яке розташоване недалеко від знаменитої Диканьки на Полтавщині. Молодий чоловік закінчив льотну школу, і з перших днів Другої світової війни перебував на фронті.

Даценко зробив понад 300 бойових вильотів, брав участь у битві під Сталінградом. Але одного разу в районі Львова його літак збили німці.

Після цього про долю Івана достеменно нічого не було відомо. Говорили, що він потрапив у полон. Втік. Ходили чутки, що після повернення на батьківщину Івана як «зрадника» відправили в концтабір на Далекому Сході. Звідти він нібито теж утік і, вочевидь, через Чукотку й Аляску потрапив до Канади. На цьому місці навіть чутки і здогадки припиняються.

На початку нульових, пошуками Даценка через програму «Чекай на мене» зайнялася його сестра Дар’я та її донька.

– Нам багато писали, ми отримали навіть фотографії мого дядька в одязі вождя, — розповідала Ольга Василівна. — Але особисто зустрітися ні з ним, ні з його дітьми (прим. — у Даценка їх четверо. Крім того — понад десять онуків) не вдалося.

Історія Даценка дуже зацікавила кіношників. І справді — готовий фільм! Але зняти його виявилося непросто…

Той, хто пройшов крізь вогонь

У 2011 році виходить фільм режисера Михайла Іллєнка «Той, хто пройшов крізь вогонь». Картина заснована на реальній історії Івана Додоки. Головний герой, радянський льотчик, пройшов через безліч випробувань: репресії, табори і втечу.

Під час війни він потрапив у німецький полон, але зміг утекти. Вдома його звинуватили за це в державній зраді й заслали до сталінських таборів. І звідти він тікає.

Його шлях приводить його до Канади, де він починає нове життя серед корінних індіанців. Фільм показує, як людина може адаптуватися до нових умов і знайти своє місце у світі, незважаючи на всі труднощі.

Історія Івана — це приклад того, як можна пройти через вогонь і залишитися цілим, зберігши віру в себе і свої сили.

Фільм знято за бюджетні кошти Міністерства культури та Держкомкіно України. Робота над картиною тривала п’ять років. Під час кризи 2008-2009 років роботу над стрічкою довелося призупинити на півтора року.

Марія Кедрова