Новини Одеси та Одеської області

Шахеди заходять на Одесу з усіх боків: у місті працює ППО

Шахеди заходять на Одесу з усіх боків: у місті працює ППО

Глибокої ночі 11 березня 2024 року Одеса росія атакувала Одесу дронами камікадзе. Повідомляється, що безпілотники йдуть із моря щонайменше у дві хвилі. Усюди у місті чується стрілянина та вибухи – зенітні підрозділи відбивають удар ворога.

Тривога в Одесі пролунала о 02:29, незабаром почулися перші розриви зенітних снарядів в Одеському небі та характерний звук роботи моторів Шахедів, що нагадує роботу двигуна мопеда або газонокосарки.

Кращий спосіб зберегти своє здоров’я і життя – пройти в укриття, або, хоча б, знаходитися вдома в тих приміщеннях, де немає вікон, таких як коридор.

У міській раді Одеси нагадали, що адресу найближчого укриття можна знайти на інтерактивній карті: “Бомбосховища/Укриття”.

Повідомлень про те, чи були прильоти, скільки дронів збиті, чи є руйнування та постраждалі станом на 03:00 ще не було. Місто продовжує відбивати повітряну атаку.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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