Как узнать, об учебных заведениях в Украине и на кого они учат

Это можно сделать за несколько минут на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования, ниже подробная инструкция.

Как узнать, какие учебные заведения обучают по определенной специальности и профессии?

Откройте сайт по ссылке — info.edbo.gov.ua, выберите раздел «Реестры субъектов образовательной деятельности» и нажмите кнопку «Расширенный поиск».

В форме «Поиск по специальностям» или «Поиск по профессиям» заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Поиск».

Теперь выберите из списка заведение и узнавайте более подробную информацию.

Как узнать, какие учебные заведения есть в Одесском или другом регионе Украины?

Снова зайдите на сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования — info.edbo.gov.ua и выберите первый раздел «Реестр субъектов образовательной деятельности» или сразу перейдите по ссылке — registry.edbo.gov.ua.

Когда откроется карта Украины, выберите нужный регион, чтобы увидеть весь список расположенных там высших учебных заведений. Далее вы можете нажать на название любого заведения и просмотреть подробную информацию о нем, или перейти на официальный сайт.

Также напоминаем, что рейтинговые списки абитуриентов, которые получили право поступить на бюджетное место, должны быть обнародованы не позднее 5 августа. До 18 часов 8 августа поступающие должны выполнить требования для зачисления. Зачисление на бюджетную форму обучения состоится 10 августа, на контрактную — продлится до 31 октября. Также до 31 октября будут работать электронные кабинеты абитуриента.