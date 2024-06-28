Как узнать, об учебных заведениях в Украине и на кого они учат

Министерство образования официально сообщило, что 1 июля 2024 года начинается регистрация электронных кабинетов поступающих в высшие учебные заведения. А пока продолжается Национальный мультипредметный тест, «Одесская жизнь» напоминает абитуриентам где и как узнать, какие учебные заведения обучают по определенной специальности или профессии в Одесском или другом регионе Украины?
Это можно сделать за несколько минут на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования, ниже подробная инструкция.
Как узнать, какие учебные заведения обучают по определенной специальности и профессии?
- Откройте сайт по ссылке — info.edbo.gov.ua, выберите раздел «Реестры субъектов образовательной деятельности» и нажмите кнопку «Расширенный поиск».
- В форме «Поиск по специальностям» или «Поиск по профессиям» заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Поиск».
Теперь выберите из списка заведение и узнавайте более подробную информацию.
Как узнать, какие учебные заведения есть в Одесском или другом регионе Украины?
- Снова зайдите на сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования — info.edbo.gov.ua и выберите первый раздел «Реестр субъектов образовательной деятельности» или сразу перейдите по ссылке — registry.edbo.gov.ua.
- Когда откроется карта Украины, выберите нужный регион, чтобы увидеть весь список расположенных там высших учебных заведений. Далее вы можете нажать на название любого заведения и просмотреть подробную информацию о нем, или перейти на официальный сайт.
Также напоминаем, что рейтинговые списки абитуриентов, которые получили право поступить на бюджетное место, должны быть обнародованы не позднее 5 августа. До 18 часов 8 августа поступающие должны выполнить требования для зачисления. Зачисление на бюджетную форму обучения состоится 10 августа, на контрактную — продлится до 31 октября. Также до 31 октября будут работать электронные кабинеты абитуриента.