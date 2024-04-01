Художники проти корупції: чим здивує одеська виставка карикатур

Ставлення до корупції в Одесі особливе

На мій погляд, ставлення до хабарів та корупції у Чорноморській перлині дещо відрізняється від світової практики. Адже не випадково у нашому місті на бульварі Жванецького встановлено пам’ятник хабару. Як відомо, він символізує подарунок з кількох возів апельсинів, які відправили заповзятливі одеські купці їхньому любителю імператору Павлу, щоб він продовжив справу своєї матінки Катерини II у фінансуванні будівництва міста та порту.

Суть корупційної діяльності від форми хабара не змінюється. Але в нас вона, за словами ділових одеситів, скоріше носить форму подяки, жесту доброї волі у певних групах людей, пов’язаних між собою бізнесом чи дружніми контактами. Одні з них дають дозвіл, а решта хочуть просунути свою діяльність на вищі рубежі. Або отримати щось додатково за умов конкуренції. Спробуй розберися, де тут хабар порушуючи всі норми і закони, а де ділове співробітництво? Але як свідчить інформація з правоохоронних органів, фахівці розбираються, заходи вживаються, деякі відомі корупціонери з Одеси втікають або вже внесли заставу, щоб залишатися на волі.

Корупція: явище старе як світ?

Якщо вдивитися вглиб століть, а може ще далі, ближче до зорі людства, то процес співробітництва, де одна сторона дає дар, хабар, надає послугу в надії на отримання благ, а інша може відповідно оцінити цей презент, починався з перших кроків людини по нашій. тлінної землі. Згадайте найперший гріх людини, коли Каїн убив брата, бо Всевишній прийняв дар Авеля, але залишився незадоволеним даром від Каїна. І подібних прикладів на дії типу «ти мені, я тобі», у Біблії, а тим більше в історії людства більш ніж достатньо. Зрештою, психологи досліджували явище корупції та довели, що ця якість людини лежить у самій природі homo sapiens.

Цілком викорінити цей гріх практично неможливо, але боротьба з цим явищем ведеться постійно і на всіх рівнях влади та людської свідомості. Тому цілком закономірно, що у документах ООН та інших авторитетних міжнародних організацій корупцію визнано одним із головних чинників, які сприяють руйнуванню економіки та соціуму.

Попри цю небезпеку дві третини країн світу демонструють високий рівень корупції. При цьому спостерігається пряма кореляція між рівнем насильства та корупцією. За свідченням міжнародної організації Transparency international у зв’язку з високим рівнем корупції світ стає дедалі небезпечнішим. Яскравим та переконливим прикладом такого підходу у боротьбі з корупцією є росія, яка займає одне з перших місць у світі за рівнем корупції та розв’язала криваву війну проти України та всього світу.

Корупція в Україні стала основною ідеологією

Одним із лідерів у боротьбі проти корупції може стати Україна. Про це заявив на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський: «Корупцію в Україні поборемо, тому що її залишається не так багато. Під час війни в Україні тривають реформи та працює антикорупційна система, яка є однією з найпотужніших у Європі».

Проте скандал у Міністерстві оборони України, пов’язаний із закупівлями продовольства та бронежилетів для ЗСУ, дає уявлення про колишній розмах корупції в Україні. Так, у 2022 році в Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Transparency International Україна посіла 116 місце зі 180 досліджених країн.

За оцінкою економістів та соціологів, схильність до крадіжки та корупції перетворилася на основну ідеологію українського соціуму. Найбільші одержувачі хабарів – поліція, охорона здоров’я та система освіти.

Можна уявити, яка спокуса виникне після перемоги України над путінською росією, коли фінансовий та технологічний потоки із Заходу, призначені для відновлення та розвитку нашої країни, потечуть в Україну. Інвестиції будуть обчислюватися сотнями мільярдів доларів та євро. Залежно від ефективного використання цих коштів і буде вирішено завдання виходу України на цивілізований шлях розвитку, її членство у Євросоюзі, благополуччя та процвітання українського народу.

Виставка карикатур в Одесі – внесок у боротьбу з корупцією

Організатори виставки – український ротарі-дистрикт 2232, Департамент культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради, ротарі-клуби «Одеса-Рішельє» та «Миколаїв», Всесвітній клуб одеситів, Асоціація карикатуристів Одеси, інші громадські та творчі організації , які сподіваються, що ця виставка зробить свій внесок у боротьбу з корупцією

Окрім Одеси, з цими карикатурами можна буде ознайомитись і в інших містах України. Планується, що у другій половині травня знайомство з цією виставкою відбудеться у містах Румунії та Словаччини, а згодом – і в інших країнах ЄС.

У словацькому Прешові на нас чекає галерея «Чихання мозку» та її керівник Петер Разус, який активно сприяв організації антикорупційної виставки.

Олександр Федоров, співавтор проекту, прес-офіцер ротарі-клубу “Одеса-Рішельє”