Всі відтінки пристрасті: Одеська опера запрошує на танго

27 та 28 січня аншлагові покази відбулися в тандемі з іншим сучасним однотактним балетом – “Болеро” на музику М. Равеля.

Чи є місце танцю під час війни? – задаються питанням автори балету – Безумовно! Адже серед фізичного і психологічного навантаження саме танець, і зокрема танго, стає емоційною розрадою, рефлексією на мінливий час, сублімацією почуттів. Чотири персонажі за допомогою танго шукають сенс життя та боронять свої цінності.

Цей одноактний балет створений авторським колективом Одеської опери. Автор лібрето – Тетяна Подерська.

Музична основа вистави – твори трьох відомих аргентинських композиторів, які є визнаними класиками танго: Астор Пʼяццола, Едгардо Донато та Маріано Морез. Їхня музика висвітлює різні грані та емоційні відтінки танго, але саме це поєднання надало музичній історії, яку об’єднав і вишукано аранжував Артем Рощенко, шаленої енергетики та особливої атмосфери. Диригент-постановник вистави Ігор Чернецький додав певних барв та акцентів, запросивши до участі професора Одеської консерваторії, баяніста, віртуоза Володимира Мурзу.

Інші сольні інструментальні партії блискуче виконують артисти оркестру Одеської опери: Ольга Анісімова (скрипка), Олена Іонова (скрипка), Андрій Селін (контрабас) та Вікторія Науменко (фортепіано).

Звісно, головна увага глядача прикута до тих, хто знаходиться на сцені – артистів балету. Авторка хореографічного рішення – Яніна Кисельова, яка здійснила декілька успішних балетних постановок (“Білосніжка”, серія сучасних хореографічних композицій), ввела в танець надзвичайно складні елементи, які артисти балету виконують впевнено та технічно. Особливо треба відзначити, що артисти виконують танго на пуантах, як в класичному балеті і фахівці знають справжню ціну легкості кожного кроку. Публіка, до речі, реагувала надзвичайно емоційно ледь не на кожний рух.

Не можна не відзначити вишукану сценографію, над якою працював художник Ігор Анісенко. Він запропонував та втілив лаконічне, але водночас ефектне рішення – чорний куб сцени з яскраво-червоним полотном над ним. Таким чином, виконавці знаходяться буквально між полумʼям та дзеркально-льодовим чорним покриттям сцени, і це ще більше загострює відчуття і в без того наелектризованому емоціями просторі.

Історію протистояння любові (полум’я) та смерті (льоду), яку розповідають артисти театру мовою музики й пластики, глядач встигає прожити разом з ними, відчуваючи всю гаму почуттів. Фінал не сприймається як остаточне завершення історії і хочеться поставити не одну крапку, а багато, щоб повернутися та продовжити “виробництво” прекрасних емоцій, яких так не вистачає за стінами театру.

Найближчі покази танго-балету відбудуться 3 та 21 лютого.

Фото: Одеський національний академічний театр опери та балету