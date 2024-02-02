Все оттенки страсти: Одесская опера приглашает на танго

27 и 28 января аншлаговые показы состоялись в тандеме с другим современным однотактным балетом — «Болеро» на музыку М. Равеля.

Есть ли место танцу во время войны — задаются вопросом авторы балета — Безусловно! Ведь среди физической и психологической нагрузки именно танец, и в частности танго, становится эмоциональным утешением, рефлексией на изменчивое время, сублимацией чувств. Четыре персонажа с помощью танго ищут смысл жизни и защищают свои ценности.

Этот одноактный балет создан авторским коллективом Одесской оперы. Автор либретто — Татьяна Подерская.

Музыкальная основа спектакля — произведения трех известных аргентинских композиторов, которые являются признанными классиками танго: Астор Пьяццола, Эдгардо Донато и Мариано Морез. Их музыка освещает различные грани и эмоциональные оттенки танго, но именно это сочетание придало музыкальной истории, которую объединил и изысканно аранжировал Артем Рощенко, безумной энергетики и особой атмосферы. Дирижер-постановщик спектакля Игорь Чернецкий добавил определенных красок и акцентов, пригласив к участию профессора Одесской консерватории, баяниста, виртуоза Владимира Мурзу.

Другие сольные инструментальные партии блестяще исполняют артисты оркестра Одесской оперы: Ольга Анисимова (скрипка), Елена Ионова (скрипка), Андрей Селин (контрабас) и Виктория Науменко (фортепиано).

Конечно, главное внимание зрителя приковано к тем, кто находится на сцене — артистам балета. Автор хореографического решения — Янина Киселева, которая осуществила несколько успешных балетных постановок («Белоснежка», серия современных хореографических композиций), ввела в танец чрезвычайно сложные элементы, которые артисты балета выполняют уверенно и технично. Особенно надо отметить, что артисты исполняют танго на пуантах, как в классическом балете и специалисты знают настоящую цену легкости каждого шага. Публика, кстати, реагировала чрезвычайно эмоционально чуть ли не на каждое движение.

Нельзя не отметить изысканную сценографию, над которой работал художник Игорь Анисенко. Он предложил и воплотил лаконичное, но одновременно эффектное решение — черный куб сцены с ярко-красным полотном над ним. Таким образом, исполнители находятся буквально между пламенем и зеркально-ледовым черным покрытием сцены, и это еще больше обостряет ощущения и в без того наэлектризованном эмоциями пространстве.

Историю противостояния любви (пламени) и смерти (льда), которую рассказывают артисты театра языком музыки и пластики, зритель успевает прожить вместе с ними, ощущая всю гамму чувств. Финал не воспринимается как окончательное завершение истории и хочется поставить не одну точку, а много, чтобы вернуться и продолжить «производство» прекрасных эмоций, которых так не хватает за стенами театра.

Ближайшие показы танго-балета состоятся 3 и 21 февраля.

Фото: Одесский национальный академический театр оперы и балета