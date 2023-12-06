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Воїни з Балтщини отримали від односельців смачні подарунки до Дня Збройних сил

Воїни з Балтщини отримали від односельців смачні подарунки до Дня Збройних сил

Потужний волонтерський фронт діє у селах Балтської громади. Тут готують тоннами харчі і відправляють їх воїнам у різні точки фронту. Ось і до Дня Збройних сил України села і місто приготували подарунки своїм захисникам.

Солодощі від господинь з Новопілля

Смаколики для ЗСУ з Новопілля
Смаколики для ЗСУ

Новопільська бібліотека влаштувала акцію «Подарунок воїну». На неї відгукнувся кожен житель села і грошима, і допомогою. Всі разом випікали багато солодощів, закупили вологі серветки та речі для гоління, цукерки, чай, каву, цукор. Така посилка була відправлена кожному воїну-односельцю, який сьогодні стоїть на захисті України.

Від холодцю — до вітамінів

Смаколики для ЗСУ з Гербіного
Смаколики для ЗСУ з Гербіного
Смаколики для ЗСУ з Гербіного
Смаколики для ЗСУ з Гербіного
Смаколики для ЗСУ з Гербіного

У селі Гербіне Піщанської громади волонтерський фронт працює безперервно. 

— Для наших захисників ми готували три дні поспіль. До Дня Збройних сил України встигли відправити посилки на п’ять точок. Готуємо ще одну велике виправляння. А потім візьмемося за приготування різдвяного столу для наших воїнів, — розповідає організаторка волонтерської кухні Таїсія Холоневська.

Наготували вісімнадцять страв. Це домашній холодець, традиційні гербінські голубці, запашні котлети, биточки, налисники, домашню ковбасу, різні копченості, запечений ошийок, паштет рибний та різну консервацію. А для зміцнення імунітету виготовили салати, вітамінну приправу з лимона, меду та імбиру. Також поклали мед та квашені овочі. 

Тепло від рідних

А щоб воїни відчули домашнє тепло, спакували їм теплі шкарпетки. 

Важливим додатком стали дитячі малюнки, якими були оздоблені передачі. Це постаралися учні Піщанської школи, які надіслали і свої вітання воїнам ЗСУ. 

Відправили гостинці на фронт села Борсуки, Обжиле, Козацьке та інші, а також Балтська публічна бібліотека.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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