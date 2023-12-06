Воины с Балтщины получили от односельчан вкусные подарки ко Дню Вооруженных сил

Мощный волонтерский фронт действует в селах Балтской громады. Здесь готовят тоннами продукты и отправляют их воинам в разные точки фронта. Вот и ко Дню Вооруженных сил Украины села и город приготовили подарки своим защитникам.
Сладости от хозяек из Новополья
Новопольская библиотека устроила акцию «Подарунок воїну». На нее откликнулся каждый житель села и деньгами, и помощью. Все вместе выпекали много сладостей, закупили влажные салфетки и вещи для бритья, конфеты, чай, кофе, сахар. Такая посылка была отправлена каждому воину-односельчанину, который сегодня стоит на защите Украины.
От холодца — до витаминов
В селе Гербино Песчанской громады волонтерский фронт работает непрерывно.
— Для наших защитников мы готовили три дня подряд. Ко Дню Вооруженных сил Украины успели отправить посылки на пять точек. Готовим еще одну большую поправку. А потом возьмемся за приготовление рождественского стола для наших воинов, — рассказывает организатор волонтерской кухни Таисия Холоневская.
Приготовили восемнадцать блюд. Это домашний холодец, традиционные гербинские голубцы, ароматные котлеты, биточки, блинчики, домашнюю колбасу, разные копчености, запеченный ошеек, паштет рыбный и разную консервацию. А для укрепления иммунитета изготовили салаты, витаминную приправу из лимона, меда и имбиря. Также положили мед и квашеные овощи.
Тепло от родных
А чтобы воины почувствовали домашнее тепло, упаковали им теплые носки.
Важным дополнением стали детские рисунки, которыми были украшены передачи. Это постарались ученики Песчанской школы, которые прислали и свои поздравления воинам ВСУ.
Отправили гостинцы на фронт села Барсуки, Обжилое, Казацкое и другие, а также Балтская публичная библиотека.