Привид опери у церкві, фентезійна музика від Ярра, дегустація вина: 5 подій, які варто відвідати в Одесі

Перші вихідні листопада в культурному просторі Одеси будуть присвячені вину та прекрасному! Погодьтеся, значно приємніше навчатися та сприймати інформацію в затишних залах в доброзичливій атмосфері однодумців. Саме такий формат обрали в культурному центрі Union для свого нового курсу про мистецтво.

Прихильники мюзиклів та незвичних концертів прекрасно проведуть час в органній залі Пресвітеріанської церкви на Пастера, а любителі етнороку – в молодіжному музичному клубі More Music Club на концерті гурту ЯРРА.

Ще одна музична подія – концерт учнів славетної школи Петра Столярського на великій сцені Філармонії. Ну а якщо ви не встигли відсвяткувати Хелловін, то цієї суботи у вас буде остання нагода зробити це під час святкування Дня народження дуже цікавого закладу, куди вас запрошують на святкову вечірку.

Якщо ви шукаєте події, на які можна сходити з дитиною, то ми підготували для вас окремий огляд: Ура, канікули! Куди піти в Одесі з дітьми 29 жовтня – 3 листопада

1. Концерт Ярра

More Music Club, 1 листопада 18:30. За посиланням опис та білети.

Одеса стане містом, де міфи оживуть, а казки стануть реальністю. Адже до вас вирушає фентезі-фолк гурт ЯРРА в рамках туру містами України!

Різноманітні сопілки, ліра, бузукі, калімба, казкові образи артистів та атмосфера, яка наповнює зал, перенесуть кожного у світ, де стираються межі між реальністю та міфами, а магія музики відчиняє браму стародавніх таємниць.

Занурюйтесь у Всесвіт ЯРРА, а ми обіцяємо обовʼязково закликати Вія, аби пройти містком, що зʼєднує світи сьогодення та давнини, де стародавні історії українських міфів та легенд оживають у новому звучанні.

2. Концерт “Спадкоємці Петра Столярського”

Одеська Філармонія, 1 листопада, 15:00. За посиланням опис та білети.

Зовсім юні, але перспективні та талановиті. Всі вони – спадкоємці великого вчителя Петра Соломоновича Столярського, які навчаються в легендарному училищі. Спадкоємці Петра Столярського. В пʼятницю вони виступлять на великій сцені разом з Камерним оркестром Одеської філармонії під керівництвом Ігоря Шаврука та диригента Володимира Дикого.

3. Вечірка No White

Лямпа Дегустаційна, 2 листопада, 16:00. За посиланням опис та білети.

Один дуже цікавий заклад – дегустаційна зала крафтових українських вин “Лямпа Дегустаційна” святкує своє дворіччя. Ця локація відкрилася вже під час війни і головна мета її засновників, Олени та Олександра Шушпанових – підтримка малих виноробів. Олександр – служить в ЗСУ. Тож зібрані кошти йдуть на підтримку його підрозділа на Херсонському напрямку.

4. Лекція UNION PRO: мистецтво — це «База»

МКЦ UNION, 3 листопада, 14:00. За посиланням опис та білети.

Ви зануритесь у фундаментальні знання, що допоможуть почуватися впевнено на будь-якій виставці, свідомо досліджувати музеї та глибше відчувати епохи. На цій зустрічі ви:

Опануєте основи культурної хронології

Знайдете відповіді на питання: «Що таке мистецтво?», «Хто такий художник?», «Як змінюється мистецтво з часом?»

Отримаєте ключі для розуміння видів, стилів, напрямів і жанрів мистецтва.

І все це буде відбуватися під келих вина в затишній та теплій залі. Лекцію веде Катерина Міхейцева.

5. Привід Опери та Моя прекрасна леді

Реформаторська церква, 3 листопада, 16:00. За посиланням опис та білети.

Привид Опери в церкві! Таке можливо лише під час Хелловіну.

Неймовірна акустика, блискучі голоси, непересічні відчуття та досвід.

У багатьох країнах світу вже давно заведено слухати концерти у храмах і ми хочемо більше розкрити і для України цю чарівну традицію – у нашому залі дуже атмосферно, а музика торкається найпотаємніших глибин душі та допомагає відчути себе героями тих бурхливих подій…

3 листопада на вас чекає захоплююча програма – найяскравіші фрагменти з всесвітньо відомих мюзиклів XX століття в органно-вокальному виконанні.

За пультом – авторка аранжувань для органа – Заслужена діячка естрадного мистецтва України Олена Удрас.

Вокал – Народна артистка України Ольга Оганезова.

Ведуча – майстер художнього слова, актриса Одеського Драматичного театру Олена Шаврук.