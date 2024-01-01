Випробування, конфлікти і можливості: що готує Одесі 2024 рік дерев’яного дракона

Про новий виток розвитку

Для Одеси, як і для всієї України, 2024 рік буде дуже складним. У жодному разі не можна піддаватися стресу, емоційним та інформаційним провокаціям, з якими нам уже доводиться стикатися наприкінці року, що минає. Що більше ми відволікаємося на з’ясування стосунків, то більше відходимо від конструктивності в реалізації поставлених завдань. Девізом прийдешнього року стане: «Думайте, аналізуйте, збирайте достовірні відомості та аргументи, перш ніж махати кулаками». В іншому разі ми можемо потрапити в пастку хаосу і потонути у власній агресії та злості. Нагадаю, що Одеса, як і наша країна, народжена під зодіакальним знаком Діви, тому динаміка розвитку в них однакова.

Цей рік буде випробуванням для кожного з нас у плані вибору. Простір перевіряє нашу готовність іти на новий виток розвитку — адже вже починаючи з 2025 року ми підніматимемось драбиною успіху та благополуччя, і цей рух триватиме до 2028 року включно. Але, щоб вийти на цей шлях, нам потрібна впевненість і визначеність у своїх бажаннях і цінностях, потрібно відмовитися від старих установок і шаблонів поведінки, перестати шукати винних, мати інтерес і мотивацію для реалізації задуманого.

Про інвестиції та владу

До середини лютого 2024 року зберігається конфліктність суспільства та керівництва нашого міста, пов’язана з невчасними інвестиціями в тендери та інші державні проєкти. Але вже з квітня, завдяки допомозі з боку іноземних партнерів, інвестиційний фонд збільшиться, що дасть нам змогу зайнятися облаштуванням міста і поліпшити інфраструктуру.

Навіть у такий непростий час не варто забувати про розвиток нашої промисловості. Одеса приваблива як бізнес-партнер, і цим потрібно скористатися. Саме так ми зможемо зміцнити авторитет і поповнити скарбницю міста. Але незважаючи на такі позитивні зміни у фінансовій сфері, необхідно працювати над зміною законодавства, яке має бути чистим і прозорим. А інакше наша репутація в очах міжнародних партнерів змінюватиметься в гірший бік, що негативно позначиться на їхній фінансовій допомозі і, відповідно, на нашому добробуті.

Про медицину та економіку

У зв’язку з воєнним станом Одеса і 2024 року не зможе почуватися в цілковитій безпеці. Насамперед це стосується агресії з боку сусідньої держави. Особливо слід бути обережними з травня по липень 2024 року. Також увага нашого суспільства буде спрямована на дії керівництва міста, і в разі їхньої не конструктивності висока ймовірність внутрішніх конфліктів.

Основне завдання в промислово-виробничій сфері — це збереження потенціалу та зростання потужностей, але за рахунок наявних ресурсів. Зараз не час ризикувати.

Нестабільною залишається і медична сфера — через брак фінансування та кадрів. Керівництву нашого міста доведеться наступного року зробити переоцінку того, що ми маємо і як ми це використовуємо. Навесні покращиться ситуація у сфері малого та середнього бізнесу, багато хто почне потроху розширюватися.

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Рік нас очікує непростий, але дуже показовий. Якщо ми зможемо зробити роботу над помилками, визначитися з напрямком і почати спільний рух, допомагаючи і підтримуючи один одного, то ми впораємося. І в наступні чотири роки будемо реально відчувати зростання благополуччя не тільки Одеси, а й кожного з нас.