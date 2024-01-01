Испытания, конфликты и возможности: что готовит Одессе 2024 год деревянного дракона

О новом витке развития

Для Одессы, как и для всей Украины, 2024 год будет очень сложным. Ни в коем случае нельзя поддаваться стрессу, эмоциональным и информационным провокациям, с которыми нам уже приходится сталкиваться в конце уходящего года. Чем больше мы отвлекаемся на выяснение отношений, тем больше уходим от конструктивности в реализации поставленных задач. Девизом наступающего года станет: «Думайте, анализируйте, собирайте достоверные сведения и аргументы, прежде чем махать кулаками». В противном случае мы можем попасть в ловушку хаоса и утонуть в собственной агрессии и злости. Напомню, что Одесса, как и наша страна, рождена под зодиакальным знаком Девы, поэтому динамика развития у них одинакова.

Этот год будет испытанием для каждого из нас в плане выбора. Пространство проверяет нашу готовность идти на новый виток развития — ведь уже начиная с 2025 года мы будем подниматься по лестнице успеха и благополучия, и это движение продлится до 2028 года включительно. Но, чтобы выйти на этот путь, нам нужна уверенность и определенность в своих желаниях и ценностях, нужно отказаться от старых установок и шаблонов поведения, перестать искать виноватых, иметь интерес и мотивацию для реализации задуманного.

Об инвестициях и власти

До середины февраля 2024 года сохраняется конфликтность общества и руководства нашего города, связанная с несвоевременными инвестициями в тендеры и другие государственные проекты. Но уже с апреля, благодаря помощи со стороны иностранных партнеров, инвестиционный фонд увеличится, что даст нам возможность заняться обустройством города и улучшить инфраструктуру.

Даже в такое непростое время не стоит забывать о развитии нашей промышленности. Одесса привлекательна как бизнес-партнер, и этим нужно воспользоваться. Именно так мы сможем укрепить авторитет и пополнить казну города. Но несмотря на столь позитивные перемены в финансовой сфере, необходимо работать над изменением законодательства, которое должно быть чистым и прозрачным. А иначе наша репутация в глазах международных партнеров будет меняться в худшую сторону, что негативно скажется на их финансовой помощи и, соответственно, на нашем благосостоянии.

О медицине и экономике

В связи с военным положением Одесса и в 2024 году не сможет чувствовать себя в полной безопасности. В первую очередь это касается агрессии со стороны соседнего государства. Особенно следует быть осторожными с мая по июль 2024 года. Также внимание нашего общества будет направлено на действия руководства города, и в случае их не конструктивности высока вероятность внутренних конфликтов.

Основная задача в промышленно-производственной сфере — это сохранение потенциала и рост мощностей, но за счет имеющихся ресурсов. Сейчас не время рисковать.

Нестабильной остается и медицинская сфера — из-за нехватки финансирования и кадров. Руководству нашего города придется в наступающем году сделать переоценку того, что мы имеем и как мы это используем. Весной улучшится ситуация в сфере малого и среднего бизнеса, многие начнут понемногу расширяться.

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Год нас ожидает непростой, но очень показательный. Если мы сможем сделать работу над ошибками, определиться с направлением и начать совместное движение, помогая и поддерживая друг друга, то мы справимся. И в последующие четыре года будем реально ощущать рост благополучия не только Одессы, но и каждого из нас.