Афіша Одеси на 2 – 4 серпня: безкоштовні концерти, вистави, виставки

Афіша Одеси на 26 – 28 липня: фестивалі, безкоштовні виставки та концерти Ви давно були у Чорноморську? Якщо так, то це затишне місто запрошує вас на фестиваль “Виделка фест”. Це не просто розважальна подія, а низка зустрічей з філософами, письменниками, музикантами, режисерами. Чотири дні поспіль тут будуть говорити про культуру, сенси, майбутнє. Фестиваль проводили у Вилковому, але через безпекову ситуацію цього року подію перенесено в Чорноморськ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси 19 – 21 липня: фестивалі, концерти та інші безкоштовні події Помітили таку особливість: чим вище температура повітря, тим менше безкоштовних подій відбувається в місті. Тим не менш на нас чекають два фестивалі – один пивний, другий – етно. Ну а для тих, хто полюбляє більш камерні заходи також знайдуть щось для себе. А як ви любите більше проводити свій вільний час? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ