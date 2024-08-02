Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 2 – 4 серпня: безкоштовні концерти, вистави, виставки

Афіша Одеси на 2 – 4 серпня: безкоштовні концерти, вистави, виставки

Ви вже встигли перегорнути календар і відчути що серпень настав?

Що: Концерт “Далі, далі від шумного міста”
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 4 серпня, 15:00
афішаЩо: Фестиваль Амальгама
Де: Пастера, 13, Дворик Національної бібліотеки
Коли: 3 – 4 серпня, 12:00-20:00
афішаЩо: Виставка Олексія Маліка “Шлях до себе”
Де: Торгова, 2, Виставкова зала
Коли: 2 серпня, 17:00
афішаЩо: Презентація часопису “Камертон”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 3 серпня, 16:00
афішаЩо: Більше, ніж кішка. Презентація книги Олени Зимньої
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 2 серпня, 15:00
афішаЩо: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 серпня, 13:30
афішаЩо: Мандалотерапія
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 3 серпня, 12:00
афіша

 

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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