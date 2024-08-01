«Секретне місце» на Французькому бульварі: дуже смачне кафе у затишку та тіні

Як знайти «секретний» заклад

«Секретний заклад» (про яке вже знає все місто) знаходиться зовсім не в глибині дворів, а просто навпроти корпусів ОНУ ім. Мечнікова. Якщо ви будете уважними, то помітите поряд з аптекою мотузку із білизною. Вам туди!

Але в цьому кафе секретне не лише місце, а й назва – Frenchi 29. На питання, що це означає, офіціантка не знала, що відповісти (ні, це не номер будинку). Спільними зусиллями ми вирішили, що це улюблене число засновників. Хай буде так!

Щодо атмосфери, то можна сказати, що в дійсно затишному куточку, під тінистим деревом розмістилось декілька столиків, а в середині закладу – два зали. Інтерʼєр сучасний, не перевантажений деталями, з яскравими акцентами.

Frenchi 29 – цікавий формат обʼєднання декількох людей різних професій: айтішніка, Інстаграм – блогерки та маркетологині відомих в місті ресторанів. Наскільки успішним буде цей експеримент покаже час. Але вже зараз можна відчути, що це місце створено з любовʼю та бажанням збирати тут друзів та близьких по духу людей. Крім того, кафе обладнане пандусом, а всередині все влаштовано так, щоб людям на колісних кріслах та мамам з колясками було зручно.

А що в меню?

Меню закладу невелике, хоча його збирали відразу три шефи – Андрій Перешеїн, Євген Кожухар та Роман Кравченко. Кожний відповідав за свій напрямок. Як мені здалося, основну увагу тут приділили знайомим з дитинства стравам, але трохи їх осучаснили, додали лоску та модних ноток («Мамо, ми вже дорослі та самостійні, подивись, що ми вміємо»).

Так, тут можна знайти овсянку, сирники, одеський салат з помідорів та бринзи, курячий шніцель, вафельний торт з кремом. Водночас в меню є страви, які полюбляє та знає виключно молодь: тюлька та авокадо тости, тар тари, лабне, а зі звичайної кукурудзи готують незвичайні азійські фурикаке.

В кафе цілий день подають фірмові солодкі та несолодкі сніданки (185 – 320 грн). Можна також вибрати поїсти «серйозно» (200 – 385 грн) або «несерйозно» (155-185 грн). Також тут є величезний вибір кавових та інших напоїв (55 – 195 грн), які до речі іноді коштують дорожче вина (всього три позиції 133 – 155 грн). Важливо, що біля кожної страви означені алергени. Радує, що такі позначки вже стають нормою.

Також тут проводять дегустації та готують спеціальні меню на вихідні дні.

Цитати з меню

Оладки з цукіні з ніжним йогуртом та яєчнею 185 ₴

Сніданок англійця в Одесі 290 ₴

Сирники з кремом пломбір та вафельною крихтою (3 шт) 215 ₴

Кукурудза фурикаки 155 ₴

Курячий не цезар 200 ₴

Вафельний торт з кремом три молока та горішками 130 ₴

Для знайомства з кафе та легкого обіду ми з подругою обрали сендвіч з креветками (320 грн), сендвіч з телячою щокою (315 грн) зі сніданкового меню, літній одеський салат із сезонними томатами (190 грн), матча афогато (140 грн) на десерт, холодну каву (105 грн) каву фільтр (90) і цукерку від шефа (55 грн).

Столик обрали на вулиці, але потім трохи пожалкували, адже за хвилин десять вимкнули світло і команда запустила генератор, який стояв в декількох метрах від нас. Так, замість співу пташок, довелося насолоджуватися буркотінням «сучасної домашньої тваринки». Ще один мінус столиків у саду – вони доволі маленькі і три великих тарілки ледь розміщуються, їхні края нависають над землею. Всередині закладу столики здаються значно більшими. Ще один момент треба мати на увазі, якщо ви потрапили до закладу під час відключення, деяких позицій в меню може не бути. Це стосується тих страв, складові яких готуються на грилі. Про це краще відразу уточнити у офіціанта.

Сендвічі виявилися доволі обʼємними – вони складаються з двох величезних шматків крафтового хліба з щедрою начинкою та соусом. При подачі їх розрізають навпіл, тож ми мали змогу скуштувати обидва смаки. Салат із томатів не вразив особливим смаком, навпаки, він був доволі прісним. Втім, він не перебивав смаку сендвічів та не претендував на соло в нашому тріо. До речі, тут є можливість додати в салат щось ще на ваш смак – соуси, сир, овочі чи лосось. Більше за все я переживала за креветки, але вони виявилися не лише великими, а й ніжними та соковитими. Даної порції разом із десертом виявилось достатньо, щоб в спекотний день більше не хотіти їсти до самого вечора. Втім, розумію, що це досить індивідуально.

Загальне враження

На жаль, через обʼєктивні умови, заклад може бути тихим та затишним лише в часи, коли є світло. Але здається, вже всі до цього звиклі, тому столики навіть в безпосередній близькості до працюючого генератора були зайняті. Загальне враження від меню: легкість, цікавість, бажання експерименту. Залишилось декілька позицій, які обовʼязково хочеться спробувати. Офіціанти надзвичайно доброзичливі, спілкуються з посмішкою та бажанням зробити все найкращим чином. Загальний рахунок 1400 грн.

Важливо! Даний матеріал не є рекламним. Всі враження субʼєктивні та виражають виключно особистий смак та досвід автора.

Афогато – модний десерт, який зʼявився в Італії на початку девʼяностих. В перекладі з італійської означає «втоплений». Складається з морозива, яку полили зверху кавою. Не плутати з кавою – глясе, де морозиво плаває в чашці немов поплавок. За класичним рецептом в афогато використовується ванільне морозиво та еспресо. Як варіант, в десерт можна додати лікер амарето, вершки какао, горішки. Цього літа афогато впевнено зʼявляється в меню одеських закладів.

Фурікакє – суха приправа, якою посипають рис. Її основа – перетерта в порошок сушена риба, кунжут, водорості, цукор. В склад також входить глутамат натрію. Приправа може бути як нейтральною, так і гострою з васабі та чілі, тому обов’язково уточнюйте, яку використовують в закладі.

Айолі – вважається іспанським соусом, але до каталанської кухні він пройшов складний шлях з Єгипту, через Силіцію. Його основа – перетерті інгредієнти: часник та оливкова олія. Є варіанти з додаванням яйця та жовтка, гірчиці, лимонного соку (таким чином, він становиться схожим на майонез, але там складові збивають) та груші або томатів.