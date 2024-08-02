Новости Одессы и Одесской области

Открытие театрального сезона и интеллектуальные развлечения: топ 5 ярких событий в Одессе 2 — 4 августа

Открытие театрального сезона и интеллектуальные развлечения: топ 5 ярких событий в Одессе 2 — 4 августа

Лето продолжается, но некоторые театры уже возвращаются из отпуска. Так на этой неделе зрителей ждет встреча с Одесской оперой и Театром Музкомедии. Во дворике Научной библиотеки в субботу и воскресенье пройдет фестиваль Амальгама, где можно будет отдохнуть и пообщаться с одесскими художниками.

Для тех, кто любит узнавать что-то новое — предлагаем посетить Музей западного и восточного искусства на лекцию о джазе и живописи, а также на увлекательную прогулку с Архитектурой Одессы. Как всегда по выходным, нас ждет Ботанический сад где будет звучать лютня, баян и пианино.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

2 августа, 12:00 — 17:00. Французская барахолка. Кафе Frenchi 29 

Если вы любите старые вещи, то вам сюда. Организаторы обещают старинную посуду, декор, украшения, винтажную одежду, шопинг, болтовню и вкусную еду. И все это в новом месте на Французском бульваре. О самом кафе, мы рассказывали здесь
афиша3 августа, 14:00. Можно ли увидеть джаз?

История джаза в живописи. Вы ближе познакомитесь с Мондрианом, узнаете о произведениях внучки известного джазмена мира Дюка Эллингтона и о вкладе одесситов в развитие джаза.
афиша3 августа, 18:00. Романтический концерт. Ботанический сад. Новая территория 

Благотворительные концерты на восстановление Ботанического сада продолжаются.

Постоянные посетители уже могли услышать множество интересных программ. Но в эту субботу состоится совсем необычное музыкальное событие, где вы сможете услышать домру, баян и пианино в исполнении блестящих музыкантов. Вечера становятся более прохладными и уютными. Поэтому спешите в сад — вас там ждут!
афиша4 августа, 17:00. Оперные шедевры. Театр оперы и балета

В эти выходные Одесский оперный открывает свой 215 театральный сезон!
Не пропустите это событие. Специально на первую встречу со зрителями в театре подготовили программу с любимыми ариями всех времен.
афиша4 августа, 17:00. Прогулка по окрестностям Старобазарного сквера

Мы не перестаем удивляться и любоваться теми сокровищами, которыми обладает наш любимый город. Район Старобазарного сквера — один из них. Именно здесь спрятался самый старый двор — колодец. Именно здесь находится невероятной красоты дом Асвадурова. Именно здесь, почти на одном квартале находятся произведения выдающихся архитекторов Дмитренко, Гонсиоровского, Боффо, Торичелли, Попова, Фраполи.
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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