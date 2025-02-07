Тих, хто шукає знань, запрошуємо на лекцію про погроми 1905 року, майстер клас з користування смартфоном, а також продовження програми зі створення та управління громадською організацією.
Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.
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Що: Відкриття виставки «Лялькоапокаліпсіс»
Де: пл. Грецька, 1, ТЦ «Грецький», галерея Віктора Віноградова
Коли: 7 лютого, 12:00
Що: Виставка-продаж «Рожевий настрій»
Де: Пасаж
Коли: 7-9 лютого, 13:00 – 18:30
Що: Лекція «Смартфон для батьків»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 7 лютого, 13:00
Що: Відкриття виставки «Небачена Сила»
Де: Софіївська, 5-а, Національний музей
Коли: 7 лютого, 15:00
Що: Ліричний вечір серед книжок з Романом Капітоновим
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 7 лютого, 16:00
Що: Лекція Аркадія Гріня про погроми 1905 року
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 7 лютого, 17:00
Що: Відкриття виставки «Колір.Лінія.Пляма»
Де: Площа 10 квітня, галерея Сади Перемоги
Коли: 7 лютого, 17:00
Що: Навчальна програма «Створюйте. Дійте. Впливайте: 5 кроків для запуску вашої організації/проекту»
Де: Єврейська, 49, простір спільнот «На часі»
Коли: 8 лютого, 10:30 – 16:00
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Що: Лекція «Як не загубитися в аеропорту»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 8 лютого, 12:00
Що: Відкриття виставки «Благословенна кожна мить життя»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 8 лютого, 15:00
Що: Авторська програма Юрія Ющенка: цикл вечорів «ЛЕГЕНДИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ОДЕСИ»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 8 лютого, 16:00
Вхід за благодійним внеском
Що: «Про любов і не тільки»: розмова навколо книги Олени Чернінької
Де: Європейська, 2, Книгарня-кав’ярня Старого Лева
Коли: 8 лютого, 17:00
Що: Відкриття виставка Катерини Білетіної «Mysteries Of Love»
Де: Польська, 12, Галерея Вікторії Нестеренко
Коли: 8 лютого, 17:00
Що: Презентація книги Марії Франкової “Видатні Українки”
Де: Французький бульвар, 11-а, Б-ка для дітей
Коли: 9 лютого, 13:00