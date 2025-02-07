Тих, хто шукає знань, запрошуємо на лекцію про погроми 1905 року, майстер клас з користування смартфоном, а також продовження програми зі створення та управління громадською організацією.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.

Що: Відкриття виставки «Лялькоапокаліпсіс»

Де: пл. Грецька, 1, ТЦ «Грецький», галерея Віктора Віноградова

Коли: 7 лютого, 12:00



Що: Виставка-продаж «Рожевий настрій»

Де: Пасаж

Коли: 7-9 лютого, 13:00 – 18:30

Що: Лекція «Смартфон для батьків»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 7 лютого, 13:00

Що: Відкриття виставки «Небачена Сила»

Де: Софіївська, 5-а, Національний музей

Коли: 7 лютого, 15:00

Що: Ліричний вечір серед книжок з Романом Капітоновим

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 7 лютого, 16:00

Що: ​​Лекція Аркадія Гріня про погроми 1905 року

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 7 лютого, 17:00

Що: Відкриття виставки «Колір.Лінія.Пляма»

Де: Площа 10 квітня, галерея Сади Перемоги

Коли: 7 лютого, 17:00



Що: Навчальна програма «Створюйте. Дійте. Впливайте: 5 кроків для запуску вашої організації/проекту»

Де: Єврейська, 49, простір спільнот «На часі»

Коли: 8 лютого, 10:30 – 16:00

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Що: Лекція «Як не загубитися в аеропорту»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 8 лютого, 12:00

Що: Відкриття виставки «Благословенна кожна мить життя»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 8 лютого, 15:00



Що: Авторська програма Юрія Ющенка: цикл вечорів «ЛЕГЕНДИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ОДЕСИ»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 8 лютого, 16:00

Вхід за благодійним внеском

Що: «Про любов і не тільки»: розмова навколо книги Олени Чернінької

Де: Європейська, 2, Книгарня-кав’ярня Старого Лева

Коли: 8 лютого, 17:00

Що: Відкриття виставка Катерини Білетіної «Mysteries Of Love»

Де: Польська, 12, Галерея Вікторії Нестеренко

Коли: 8 лютого, 17:00



Що: Презентація книги Марії Франкової “Видатні Українки”

Де: Французький бульвар, 11-а, Б-ка для дітей

Коли: 9 лютого, 13:00

