31 січня вся Україна здригнулася від новини – через ракетну атаку постраждала наша будівля Філармонії. Втім не зважаючи на пошкодження, заплановані концерти та недільний стендап не відмінили. Але все одно слідкуйте за анонсами та перевіряйте місце проведення заходів.

8 лютого, 15:00. Концерт – інтервʼю з Ольгою Оганезовою

Одеситів запрошують на другий концерт – інтерв’ю з циклу «Чайні вечори з Юліанною Панченко», який відбудеться 8 лютого о 15:00 в Галереї Одеський літературний музей. Зірковий гість нашої зустрічі – Народна артистка України Ольга Оганезова.

«Чайні вечори» з Юліанною Панченко це зустріч з відомими діячами мистецтв Одеси, це душевна бесіда, бо Зірки то насамперед люди!

У концерті бере участь лауреатка міжнародних конкурсів Дар’я Сердюк.

Концертмейстер Людмила Пшенішна.

8 лютого, 18:00. Премʼєра «Хто такий МОМО?» Театр малих комедій

«Хто такий Момо?» – це вистава, що знайомить глядача з немолодим подружжям Андре та Лоранс. Їхнє спокійне, розмірене життя раптово змінюється за один вечір, розкриваючи перед парою цілий калейдоскоп емоцій: від знайомих і давно забутих до абсолютно нових і несподіваних.

І як ви гадаєте, яку роль у цьому може зіграти якийсь дивак, що проходячи повз вас у супермаркеті спочатку кладе до вашого візка свої речі, а потім втікає разом з візком? Та й це ще не всі сюрпризи! Далі буде, і це – точно здивує вас. Приходьте та отримайте море задоволення від перегляду.

9 лютого, 18:00. Світова премʼєра Fritz Brun «5 Lieder». Одеська Філармонія.

Одеська філармонія запрошує! Світова прем’єра відновленого циклу. Заслужена діячка культури республіки Польща Світлана Самойленко (сопрано) та дипломантка міжнародних конкурсів Світлана Серенко (фортепіано) представляють виконавсько-дослідницький проект С.Серенко Fritz Brun «5 Lieder». В концерті також прозвучать твори К.Дебюссі, Ф.Пуленка, Л.Ружицького.

Ведуча — заслужена працівниця культури України лекторка-музикознавиця Ганна Розен.



9 лютого, 19:00. Гастролі «Шалений Мальчішнік». У приміщенні Театра юного глядача

Київський театр Modern Theatre запрошує подивитися запальну, гумористичну історію, яка занурить глядачів у вихор подій, неймовірних ситуацій та веселих курйозів. Герої вистави подарують безліч позитивних емоцій, а сюжет залишить вас у чудовому настрої.



9 лютого, 18:30. Стендап На двох. Обласна Філармонія

18+. Коміки Алла Волкова та Фелікс Редька запрошують на Стендап На Двох обіцяє вам незабутній вечір! Це місце, де досвідчені стендап-коміки зберуться, щоб розірвати зал сміхом і зарядити вас позитивною енергією. Тому пам’ятайте, що готуватися до вечора стендапу варто завчасно!

Будьте впевнені, що перший ряд буде найгарячішим місцем у залі, тому не зволікайте і приходьте раніше, аби отримати найкраще місце і насолодитися морем сміху!

