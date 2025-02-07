Тех, кто ищет знаний, приглашаем на лекцию о погромах 1905 года, мастер класс по пользованию смартфоном, а также продолжение программы по созданию и управлению общественной организацией.

Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.

Что: Открытие выставки «Лялькоапокалипсис»

Где: пл. Греческая, 1, ТЦ «Греческий», галерея Виктора Виноградова

Когда: 7 февраля, 12:00



Что: Выставка-продажа «Розовое настроение»

Где: Пассаж

Когда: 7-9 февраля, 13:00 – 18:30

Что: Лекция «Смартфон для родителей»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 7 февраля, 13:00

Что: Открытие выставки «Невиданная Сила»

Где: Софиевская, пятая, Национальный музей

Когда: 7 февраля, 15:00

Что: Лирический вечер среди книг с Романом Капитоновым

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 7 февраля, 16:00

Что: Лекция Аркадия Гриня о погромах 1905 года

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 7 февраля, 17:00

Что: Открытие выставки «Цвет.Линия.Пятно»

Где: Площадь 10 апреля, галерея Сады Победы

Когда: 7 февраля, 17:00



Что: Учебная программа «Создайте. Действуйте. Влияйте: 5 шагов для запуска вашей организации/проекта»

Где: Еврейская, 49, пространство сообществ «Времени»

Когда: 8 февраля, 10:30 – 16:00

Заполните заявку здесь

Что: Лекция «Как не потеряться в аэропорту»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 8 февраля, 12:00

Что: Открытие выставки «Благословен каждый миг жизни»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 8 февраля, 15:00



Что: Авторская программа Юрия Ющенко: цикл вечеров «ЛЕГЕНДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ОДЕССА»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 8 февраля, 16:00

Вход по благотворительному взносу

Что: «О любви и не только»: разговор вокруг книги Елены Черненькой

Где: Европейская, 2, Книжный магазин-кафе Старого Льва

Когда: 8 февраля, 17:00

Что: Открытие выставка Екатерины Билетиной Mysteries Of Love

Где: Польская, 12, Галерея Виктории Нестеренко

Когда: 8 февраля, 17:00



Что: Презентация книги Марии Франковой «Выдающиеся Украинки»

Где: Французский бульвар, 11-а, Б-ка для детей

Когда: 9 февраля, 13:00

