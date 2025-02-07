Тех, кто ищет знаний, приглашаем на лекцию о погромах 1905 года, мастер класс по пользованию смартфоном, а также продолжение программы по созданию и управлению общественной организацией.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.
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Что: Открытие выставки «Лялькоапокалипсис»
Где: пл. Греческая, 1, ТЦ «Греческий», галерея Виктора Виноградова
Когда: 7 февраля, 12:00
Что: Выставка-продажа «Розовое настроение»
Где: Пассаж
Когда: 7-9 февраля, 13:00 – 18:30
Что: Лекция «Смартфон для родителей»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 7 февраля, 13:00
Что: Открытие выставки «Невиданная Сила»
Где: Софиевская, пятая, Национальный музей
Когда: 7 февраля, 15:00
Что: Лирический вечер среди книг с Романом Капитоновым
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 7 февраля, 16:00
Что: Лекция Аркадия Гриня о погромах 1905 года
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 7 февраля, 17:00
Что: Открытие выставки «Цвет.Линия.Пятно»
Где: Площадь 10 апреля, галерея Сады Победы
Когда: 7 февраля, 17:00
Что: Учебная программа «Создайте. Действуйте. Влияйте: 5 шагов для запуска вашей организации/проекта»
Где: Еврейская, 49, пространство сообществ «Времени»
Когда: 8 февраля, 10:30 – 16:00
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Что: Лекция «Как не потеряться в аэропорту»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 8 февраля, 12:00
Что: Открытие выставки «Благословен каждый миг жизни»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 8 февраля, 15:00
Что: Авторская программа Юрия Ющенко: цикл вечеров «ЛЕГЕНДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ОДЕССА»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 8 февраля, 16:00
Вход по благотворительному взносу
Что: «О любви и не только»: разговор вокруг книги Елены Черненькой
Где: Европейская, 2, Книжный магазин-кафе Старого Льва
Когда: 8 февраля, 17:00
Что: Открытие выставка Екатерины Билетиной Mysteries Of Love
Где: Польская, 12, Галерея Виктории Нестеренко
Когда: 8 февраля, 17:00
Что: Презентация книги Марии Франковой «Выдающиеся Украинки»
Где: Французский бульвар, 11-а, Б-ка для детей
Когда: 9 февраля, 13:00