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Бюджет Одеської області: куди спрямують кошти у 2025-му році

Бюджет Одеської області: куди спрямують кошти у 2025-му році

За прогнозами бюджет Одеської області на 2025 рік становитиме близько 4,5 мільярдів гривень. Найбільше коштів буде спрямовано на підтримку соціальної сфери, військових і постраждалої від обстрілів інфраструктури.

Головний фінансовий документ області схвалено на засіданні колегії 10 грудня. Про це повідомив керівник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Повідомляється, що близько 80% бюджету-1025 спрямують на підтримку медицини, освіти та інших соціальних сфер.

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На другому місці – підтримка сил оборони та відновлення інфраструктури, яка постраждала внаслідок агресії рф. На це закладено понад півмільярда гривень.

Ключовими напрямками також залишаються підтримка ветеранів і ВПО, розвиток економіки, створення робочих місць, залучення інвестицій, будівництво укриттів, розвиток соціальних послуг, допомога бізнесу та модернізація ЖКГ.

У 2025 році пріоритетом залишається реалізація державних програм «єОселя» та «Доступні кредити 5-7-9», щоб забезпечити власним житлом наших громадян. Також за програмою Одеської ОДА продовжуватиме реалізовуватися програма компенсації 3% річних за іпотечними кредитами для бійців сил оборони.

Зокрема, із запланованих 630 млн грн – 313,4 млн закладено на програму «Здоров’я Одеської області», 20 млн – на програму підтримки Захисників і Захисниць України та понад 41 млн грн – на програму «Соціальний захист населення в Одеській області».

 

 

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