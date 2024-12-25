Новини Одеси та Одеської області

Частина Одеси на добу залишиться без газу: адреси

Частина Одеси на добу залишиться без газу: адреси

З 25 до 26 грудня 2024 року, у зв’язку з ремонтними роботами на теплотрасі понад два десятки вулиць в Одесі залишаться без газопостачання.

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Про це повідомляє КП «Теплопостачання міста Одеси».

З 17.00 25 грудня до 17.00 26 грудня буде припинено теплопостачання за такими адресами:

  • вул. Пантелеймонівська, 13,17,56,17а,6,15а,8,19;
  • вул. Пироговська, 2,6,17,29,27,25(СШ №16),27б;
  • вул. Канатна, 95,89,91,83,92;
  • площа Привокзальна, 2;
  • пров. Штабний, 4;
  • пров. Бориса Айзенберга, 8,6;
  • вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 8,2,10;
  • вул. В. Арнаутська, 37,13/15,9, 7а,17,19,1,2а, 33,35,3.
  • вул. Семінарська, 26,28,18/20,18/20;
  • пров. Мукачевський, 4,4а;
  • вул. Леонтовича, 11,9/1, 14,12,8,10;
  • вул. Відрадна, 10,9;
  • вул. Затишна, 12;
  • вул. М. Арнаутська, 34,2,51;
  • вул. Вадима Корженка, 45;
  • пров. 3-й Куликовський, 3,3а,4;
  • пров. Джевецького, 6,9,4;
  • пров. Канатний, 3,3а;
  • вул. Рішельєвська, 73;
  • вул. Вʼячеслава Чорновола, 4,5а,7а;
  • проща Старосінна, 33;
  • вул. Олександра Станкова, 19;
  • вул. Ямчитського, 7.

Зазначимо, ДТЕК «Одеські електромережі» вже втретє змінює графіки відключень світла в Одесі та області на 25 грудня. Відключень стане більше.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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