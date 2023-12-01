Вареники з капустою та картоплею: рецепти на Святвечір від жительки Балти

Порт Рені розвивається попри війну і приваблює крупних міжнародних інвесторів У липні — вересні 2023 року порт Рені на річці Дунай зазнав трьох хвиль бомбардувань: ворог цілеспрямовано знищував об’єкти портової інфраструктури — складські приміщення, обладнання, залізничні колії, автомобілі з вантажами. Були руйнування і в місті. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ