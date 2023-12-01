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Вареники з капустою та картоплею: рецепти на Святвечір від жительки Балти

Вареники з капустою та картоплею: рецепти на Святвечір від жительки Балти

Вареники зі смаженою кислою капустою або з картоплею — пісна страва на Святвечір. А з сиром – скоромні. Рецепт від Марії Вербецької з Балти.

Приготування тіста для вареників

  • борошно — 2 склянки;
  • вода – 0,5 склянки чи трохи більше;
  • сіль — дрібка;
  • яйця — 1 шт.;
  • олія — 2 столові ложки, щоб тісто не рідло і не тягнулося.

Приготування начинки для вареників

  • З капустою — обсмажити цибулю (1 шт.) і капусту на олії, перець і сіль додати до смаку.
  • З картоплею — готується картопляне пюре, додається чорний мелений перець, обсмажена на олії цибуля, сіль. Перемішується, вистигає.

Приготування вареників

лепка вареників

  1. Замішуємо тісто, тоненько розкочуємо і ріжемо на квадратики, — або ж як зазвичай робить кожна хазяйка.
  2. Ліпимо вареники.
  3. Варимо кидаючи в окріп. Після закипання варити п’ять хвилин (вареники мають тричі піднятися у каструлі).
  4. Дістати вареники з окропу і полити смаженою цибулькою. Смакота!

Фото: Любові Кузьменко

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