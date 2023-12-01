Вареники з капустою та картоплею: рецепти на Святвечір від жительки Балти

Вареники зі смаженою кислою капустою або з картоплею — пісна страва на Святвечір. А з сиром – скоромні. Рецепт від Марії Вербецької з Балти.
Приготування тіста для вареників
- борошно — 2 склянки;
- вода – 0,5 склянки чи трохи більше;
- сіль — дрібка;
- яйця — 1 шт.;
- олія — 2 столові ложки, щоб тісто не рідло і не тягнулося.
Приготування начинки для вареників
- З капустою — обсмажити цибулю (1 шт.) і капусту на олії, перець і сіль додати до смаку.
- З картоплею — готується картопляне пюре, додається чорний мелений перець, обсмажена на олії цибуля, сіль. Перемішується, вистигає.
Приготування вареників
- Замішуємо тісто, тоненько розкочуємо і ріжемо на квадратики, — або ж як зазвичай робить кожна хазяйка.
- Ліпимо вареники.
- Варимо кидаючи в окріп. Після закипання варити п’ять хвилин (вареники мають тричі піднятися у каструлі).
- Дістати вареники з окропу і полити смаженою цибулькою. Смакота!
Фото: Любові Кузьменко