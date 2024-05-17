В Одесі розповіли про жіночі дива: що відбувалося на фестивалі Diva

Фестиваль «Діва» традиційно присвячений красі і жіночністі, розвитку та кар’єрі, самовдосконаленню… Але цього року також йшла мова про те, що треба бути стійкою до викликів часу, надійною опорою для сім’ї та чоловіків.

Голова правління ГО «Асоціація жінок України «Дія» Наталія Делієва розповіла про складові успіху у будь-якій справі. А прикладом стала її волонтерська діяльність з допомоги фронту.

Парфюмер Дмитро Мілютін, який провів майстер-клас «Як знайти пристрасть в ароматах» також виявився волонтером, що активно допомагає ЗСУ. Звучала тема війни і у виступах артистів, які прийняли участь у фестивалі. Наприклад, Олени Палашек.

Творець центру естетичної медицини та косметології Esthetic clinic, дієтолог та терапевт Людмила Ярошенко розповіла про незвичних нових клієнтів, які раніше не користувалися послугами таких закладів. І причина їх появи – знову ж війна.

Дух війни на фестивалі жіночності та краси

У ході фестивалю на сцені актового залу періодично починав палахкотіти червоний екран і під звуки сирени на ньому з’являлися слова «Повітряна тривога! Просимо всіх учасників фестивалю спуститися до бомбосховища».

Незважаючи на попередження, ситуація у палаці не змінювалася: жінки продовжували сидіти на своїх місцях в очікуванні лекції чи концерту. Також жваво йшло спілкування з представниками різних фірм та знайомство з виставковими експонатами у фойє, бесіди за чашкою кави або келихом з вином за столиками у затишному дворику…

Реальне відчуття війни відчувалося скоріш у багатьох лекціях провідних фахівців та надихаючих особистостей із різних сфер діяльності. Теми їх виступів найактуальніші: краса і жіночність, розвиток і кар’єра, мудрість і впевненість, духовність і воля…

Цілком мирна тематика, проте між рядками звучав заклик до того, щоб бути стійкою до викликів часу, надійною опорою для сім’ї та чоловіків , що воюють на фронті, або повернулися з боїв… І зовсім не можна переоцінити ту волонтерську допомогу, яку надають учасниці фестивалю з метою постачання українських бійців продуктами та ліками, медичним обладнанням та дронами…

Як діє “Дія” Наталії Делієвої

Наприклад, виступ голови правління ГО «Асоціація жінок України «Дія» Наталії Делієвої щодо складових успіху у будь-якій справі визначали лише риси характеру та можливості для досягнення поставлених цілей.

Але її фото разом із подругами на тлі фронтових буднів разом із бійцями та доставлених на фронт вантажів розповідали про сталість подібних відряджень. Міжнародний резонанс набула й ідеологічна діяльність «Дії» в організації імерсивних виставок, які розповідають про культуру України та її народ у різних країнах світу.

Про що розповів парфумер-волонтер Дмитро Мілютін

Навряд чи хтось із численних учасників майстер-класу «Як знайти пристрасть в ароматах» одного з найвідоміших парфумерів України Дмитра Мілютіна» міг припустити, що він входить до найдієвіших волонтерів країни.

За два роки війни він придбав для бойових підрозділів ЗСУ дві вантажівки та один броньований джип, чотири тисячі фронтових нош та термоковдр, а також спеціальне оптичне обладнання для діяльності розвідників. Загалом його внесок у майбутню перемогу сьогодні становить понад 10 мільйонів гривень.

«Маневри кохання на війні»

Тема війни знайшла своє відображення і у творчості артистів, які радували своєю майстерністю учасниць фестивалю. Особливого враження в цьому плані залишила композитор, письменник, виконавець своїх пісень Олена Палашек.

Вона написала серію зворушливих оповідань під загальною назвою «Маневри кохання на війні», які разом із її піснями стали складовою її концерту. Червоним рядком її вистави стали чотири рядки її вірша, які Олена написала буквально за кілька годин до виходу на сцену:

Війна податок стягує сльозами. А нині доля жіночки в строю: коли душа розпята ворогами, біль пропускати крізь любов свою. Невигубне бажання жінки бути завжди красивою та привабливою. І навіть за часів тяжких випробувань.

Незвичні клієнти центру краси

– Маю зауважити, що в останні два роки в нашому центрі естетичної медицини та косметології Esthetic clinic з’явилися нові клієнти, які раніше не користувалися нашими послугами, – каже творець центру, дієтолог та терапевт Людмила Ярошенко. – За їхніми словами вони вирішили стати красивішими та стрункішими. , щоб протистояти постійному стресу у зв’язку з війною Часто цей негатив заїдається і не призводить до здоров’я. А наша система великою мірою прибирає негативні переживання та створює стимул для внутрішньої та зовнішньої досконалості.

Подібні практики для відновлення жінок були викладені і в лекціях психологів, експертів з розкриття потенціалу особистості, жіночності та самореалізації, лідерів думок та мотиваторів, консультантів із здорового способу життя, стилістів та дизайнерів. І навіть астрологи, енергопрактики, психосоматологи та нумерологи пропонували свої методи вирішення проблем та руху до розвитку.

Як канал “Готуємо для коханих” перейшов на українську

– Привабливість фестивалю «Дива», на мій погляд, полягає в тому, що кожна її учасниця, яка бажає мати щасливу сім’ю, талановитих дітей та люблячого чоловіка, знайти себе та своє покликання у соціальному житті за бажання може отримати відповідні знання та навички, потужний імпульс для реалізації свого потенціалу,- ділиться своїми враженнями авторка та ведуча телеканалу «Готуємо для коханих», член «Клубу успішних жінок» Олена Бесєдовська.- Можу сказати, що після торішнього фестивалю я переклала роботу свого каналу повністю українською мовою, організувала успішний продаж своєї книги «Бессарабська кухня» у США та Канаді.

А днями отримала запити на книгу із Перу. Варто також зауважити, що під час фестивалю кожна з учасниць має нові бізнес-проекти, друзі та соратники, варіанти співпраці, ідеї та оптимізм.

Жіночій фестиваль потрібен і чоловікам

Ініціатива та витвір гендиректору фестивалю “Діва” Ірини Сидорук актуальний зараз і ще більше він буде затребуваний після того, як українські бійці переможно повернуться з фронту.

Їм після найважчих випробувань доведеться повертатися у мирне життя, у свої сім’ї, до своїх матерів та подруг, будувати свою кар’єру. І це, як кажуть психологи та історія, буде не так просто. У майбутній ситуації швидше за все на жінок ляже основна турбота та підтримка своїх чоловіків.

Олександр ФЕДОРОВ, член Міжнародної федерації журналістів

Фото: Олега ВОЛОДИМИРСЬКОГО