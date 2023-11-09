В німецькому Бундестазі одеські волонтери провели майстер-клас з випічки паляниці (фоторепортаж)

7 листопада в Берліні провели майстер-клас з випічки української паляниці для місцевих депутатів парламенту. Майстер-клас пройшов при підтримці офісу німецького депутата соціал-демократичної партії Міхаеля Рода та Посольства України в Німеччині.
Навчали німецьких депутатів місити тісто волонтери проєкту Bake for Ukraine, створеного українцями, серед яких є й одесити.
Так, наприклад Марія Каленська, активно пропагує одеську кухню в усьому світі. А Микола Неврев, колишній одеський фотограф, багато років тому поїхав жити в Словаччину й став пекарем.
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Волонтери печуть в Берлині хліб, продають його на ярмарках, ринках та благодійних подіях. На зібрані гроші підтримують пекарні, які випікають хліб та роздають його постраждалим від війни українцям в Бучі, Херсоні, Харкові, Одесі, Києві.
Ми впевнені що наш хліб має бути не менш знаменитим ніж французький багет чи італійська фокачча, та має сприяти розвитку гастрономічного туризму та аграрного сектору України, – говорить Марія Каленська.
Посол України в Німеччині відзначив, що німці ще не можуть вимовити слово “паляниця”, але можуть її спекти й це надзвичайно важливо для популяризації України у світі.
Найближчим часом волонтери організовують в Німеччині тиждень українського хліба.
Фото Олена Гроза