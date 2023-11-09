Як упоратися з труднощами: секрет від одеської волонтерки

Юлія Федорова відома одеситам зі сміливих та гострих репортажів рубрики “Спадщина на 7”. Після того, як зайнялася ще й благодійністю, досі не перестає дивуватися, як багато її друзів та знайомих одразу відгукнулися на прохання допомогти в організації різних благодійних заходів.

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Щоб час не минав даремно

– Напевно, допомагаючи іншим, людині легше проживати важкі періоди свого життя, давати раду випробуванням, – каже Юля. – У нього немає відчуття часу, що йде даремно, з’являється можливість реалізуватися в конкретній, корисній справі. Тільки так я можу пояснити собі готовність дуже великої кількості людей не за зарплату, а за якимось внутрішнім прагненням організовувати заходи, збирати гроші, купувати все необхідне для переселенців та військових, відвозити корм у притулок для бездомних тварин або роздавати його тим, хто годує собак і котів на вулицях.

Справді, вже пройшов 74 день підтримки переселенців (він проходить щотижня). Відомі актори, співаки, творчі колективи із задоволенням беруть участь у благодійних заходах. Юля намагається організувати все так, щоб люди послухали хорошу музику, хоч на пару годин опинилися в домашніх затишках, де їм раді і готові допомогти.

На благодійній основі вдалося зібрати чимало коштів, щоб придбати для військових дрони, повербанки, речі, ліки. Яскравою подією стала експозиція артефактів війни «Незламність». Все почалося з простої пропозиції від колеги-телевізійника, який зараз перебуває на фронті, – привезти кілька гільз, шеврон, каску.

Тепер експозиція постійно поповнюється (нещодавно привезли рацію) і частину її експонатів буде продано з аукціону, щоб знову допомогти армії.

Починали як волонтери

Спочатку Юля та її група однодумців працювали як волонтери. Але велика кількість напрямів діяльності та серйозність зборів не дозволяли далі працювати без офіційного оформлення. Так з’явився БФ “Тримай”.

– Сьогодні я б кілька разів подумала, чи варто реєструвати фонд, – продовжує Юля. – Багато всяких таблиць, звітів, листів. На це йде чимало часу. Але, з іншого боку, як працювати, збирати кошти, організовувати масштабні заходи, якщо не можеш офіційно представитися?

Звісно, бухгалтеру працювати у нас дуже непросто. Але завдяки цьому ми можемо звітувати за кожну гривню, нам ніхто не може дорікнути використанню фонду у своїх корисливих цілях. За нинішніх умов це дуже важливо.

Наразі БФ «Тримай» шукає локацію для проведення благодійних заходів узимку. У парках, як і раніше, люди вже не зможуть збиратися.

– Потрібен Будинок культури, де є фойє, чи зал у якійсь організації, – каже Юля. – Ми готові взимку перейти на один захід на місяць. Шукаємо і спонсора, здатного сплатити нам оренду приміщення під цей захід раз на місяць.

Вже після нашої зустрічі з Юлею у парку ім. Горького пройшов 74 день підтримки переселенців, основною частиною якого стало яскраве шоу собак. Дорослі та діти спостерігали роботу дресирувальників із чотирилапими підопічними, брали участь у конкурсах, раділи гарній погоді та тому, що життя триває. І кожен із нас може знайти в ній гідну та корисну справу для себе.