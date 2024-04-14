Усе для перемоги: Ренійська громада передала фронту свій резервний фонд

За рішенням депутатів Ренійської міськради, ухваленим на березневій сесії, на ці цілі буде спрямовано понад 12 мільйонів гривень.

Близько трьох мільйонів безпосередньо надійде на рахунки трьох військових частин для придбання необхідного їм спеціального обладнання, включно із системами радіоелектронної боротьби проти дронів, легкими квадрокоптерами, пошуковими прожекторами та радіостанціями.

Крім того, п’ять мільйонів гривень отримає прикордонний загін, відповідальний за охорону державного кордону в Одеській області, на зміцнення матеріально-технічної бази. Кошти, що залишилися, призначені для служб безпеки та інших правоохоронних органів з тією ж метою.

Як пояснила начальниця фінансового управління Ренійської міськради Даніела Бузила, десять мільйонів було вилучено з вільного залишку загального та спеціального фондів бюджету громади, а ще два мільйони — з резервного фонду, в якому залишилося лише 200 тисяч гривень.

Варто зазначити, що й торік Ренійська громада зробила вагомий внесок у зміцнення обороноздатності країни, виділивши з місцевого бюджету 11,3 мільйона гривень.