Все для победы: Ренийская громада передала фронту свой резервный фонд

По решению депутатов Ренийского горсовета, принятому на мартовской сессии, на эти цели будет направлено более 12 миллионов гривен.

Около трех миллионов непосредственно поступит на счета трех воинских частей для приобретения необходимого им специального оборудования, включая системы радиоэлектронной борьбы против беспилотников, легкие квадрокоптеры, поисковые прожекторы и радиостанции.

Кроме того, пять миллионов гривен получит пограничный отряд, ответственный за охрану государственной границы в Одесской области, на укрепление материально-технической базы. Оставшиеся средства предназначены для служб безопасности и других правоохранительных органов с той же целью.

Как пояснила начальник финансового управления Ренийского горсовета Даниела Бузила, десять миллионов были изъяты из свободного остатка общего и специального фондов бюджета громады, а еще два миллиона – из резервного фонда, в котором осталось лишь 200 тысяч гривен.

Стоит отметить, что и в прошлом году Ренийская громада внесла весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, выделив из местного бюджета 11,3 миллиона гривен.