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Завтра, 21 травня, частина Одеси залишиться без води – адреси

Завтра, 21 травня, частина Одеси залишиться без води – адреси

Завтра, 21 травня 2024 року з 09:00 до 23:50, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на об’єктах водопроводу частина Одеси залишиться без води. Про це повідомили у філії «Інфоксводоканал».

Де в Одесі не буде води 21 травня

Води не буде у споживачів за такими адресами:

  • Вільгельма Габсбурга,
  • Князівська 2-30,
  • Коблевська, 2-22;,
  • Новосельського, 2-32 та 1-17,
  • Ольгіївська, 14-24,
  • Сеченова,
  • Старопортофранківська, 1-29.

Телефон для довідок

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155 (цілодобово)
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