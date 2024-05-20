Завтра, 21 травня, частина Одеси залишиться без води – адреси

Завтра, 21 травня 2024 року з 09:00 до 23:50, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на об’єктах водопроводу частина Одеси залишиться без води. Про це повідомили у філії «Інфоксводоканал».
Де в Одесі не буде води 21 травня
Води не буде у споживачів за такими адресами:
- Вільгельма Габсбурга,
- Князівська 2-30,
- Коблевська, 2-22;,
- Новосельського, 2-32 та 1-17,
- Ольгіївська, 14-24,
- Сеченова,
- Старопортофранківська, 1-29.
Телефон для довідок
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155 (цілодобово)