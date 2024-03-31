В Любашевке напомнили о риске вспышки кори

Министерство здравоохранения Румынии объявило об этой опасности на национальном уровне еще 5 декабря прошлого года. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Бухаресте, Брашове и Муреше. Чтобы предупредить распространение заболевания на европейский регион, проводят вакцинацию младенцев от 9 до 11 месяцев.

На Одесщине также приняты меры по предупреждению распространения кори, поскольку не прекращаются миграционные потоки украинцев через Румынию в Европу, а оттуда — домой, в Украину. Тем более что в нашей области уже выявлены случаи заболевания корью. В течение зимы зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных случая кори среди непривитых детей.

Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней ввели на Одесщине «Дни любви к вакцинации».

В Любашевке круглый стол «Прививки — суперсила от болезней!» собрал медицинских работников и педагогов Любашевской и Зеленогорской громад.

Модератор — врач-эпидемиолог отдела эпиднадзора и профилактики инфекционных болезней Подольского района Надежда Шевченко напомнила, что корь — заразное заболевание, которое быстро распространяется и за короткий период может поражать большое количество детей. Специфического лечения от него не существует. Также корь может вызывать серьезные осложнения. Поэтому выход один — полная иммунизация населения.

К сожалению, многие родители отказываются от вакцинации детей из-за религиозных убеждений. Так, на Любашевщине уже зафиксировано 92 таких случая. Например, в сельской семье одного священника не привиты все 10 детишек!

Медики обратились к педагогическим работникам с просьбой разъяснять родителям важность вакцинации от кори, ведь привитые дети болеют в более легкой форме, а у непривитых могут быть осложнения, даже с летальным исходом.

Чтобы помочь защитить украинских детей от опасных болезней, Детский фонд ООН закупил более трех миллионов доз вакцин против полиомиелита, гепатита В, дифтерии-столбняка для детей и взрослых, кори-паротита-краснухи, БЦЖ для профилактики туберкулеза, пятивалентную вакцину, вакцину против бешенства. А в январе 2024-го — 350 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка и 340 тысяч доз оральной вакцины против полиомиелита.