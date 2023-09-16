Солодкий смак Херсону в Одесі: вони втратили все та почали з нуля у нашому місті

2022-2023 роки були важкими для багатьох сфер бізнесу. Сфера гостинності, кафе та ресторанів одна з тих, яка зазнала надзвичайних втрат. Втім, в Одесі живуть херсонці, які не побоялися розпочали все заново та продовжити ту справу, якою вони займалися вдома. Вони відкрили нові кав’ярні, пекарні, кафе в усіх районах міста. Ми запрошуємо підтримати херсонський малий бізнес в Одесі та заглянути на каву або за смачним тістечком до херсонців.

Perfetto

Адреса: Аркадійська алея

Тут можна поласувати крафтовим морозивом з найрізноманітнішими смаками (більше двадцяти) та нестандартними десертами. Більш того, саме в цьому місці продається смачна візитівка Херсону — торт «Херсон». Його створила власниця кафе та його головний кондитер Анна Воскобойник ще в 2020 році. Тоді вона вирішила взяти участь у конкурсі на солодкий логотип міста, який проводила місцева туристична асоціація. В його основі — сушені абрикоси, шоколад, безе, а ще він без глютену і борошна. Тож за результатами професійних дегустацій Анна перемогла серед 41 учасника.

Після початку війни Анна разом із чоловіком покинули місто. Кафе в Аркадії вони відкрили ще до війни, а херсонський заклад переїхав до Вінниці.

Hi, sisters!

Адреса: Троїцька, 34

Не зовсім звичний формат закладу для нашого міста: салон краси-кафе.

Заклад розрахований на дівчат, які ходять до салону, а після наведення краси хочуть перекусити не лише смачно, а й так, щоб не зіпсувати фігуру. Прекрасне місце для дівич-вечора.

Godshot

Адреса: Буніна, 18

Херсонці добре знають і цінують це кафе-кондитерську, яке було засновано в 2016 році. В 2021 році Godshot отримали ресторанну премію «Сіль», ставши кращим кафе України. Влітку

2023-го кафе перевідкрилося в Одесі.

Тут величезний вибір тістечок, багато людей. В асортименті в основному мусові вироби. Багато уваги приділяється дизайну. Очима хочеться з’їсти все! Фішка закладу — Херсонський кавун. Всередині мусу міститься лаймово-кавунове пюре, все це покрито шаром кольорового шоколаду та прикрашено кавуновими цукатами. Але якщо вам не хочеться солодкого, то зможете поснідати або перекусити.

Окремо хочеться подякувати власникам за поважне ставлення до старої одеської будівлі, де знаходиться кафе, а саме за відсутність величезної вивіски, які зазвичай псують історичні фасади міста.

«Базіліка»

Адреса: Катерининська, 58

За червоними дверима на вулиці Катерининській знаходиться цілий світ смаколиків та кави. Молода пара Ліка та Слава заснували кафе в Херсоні 10 років тому. На початку 2023-го вони разом переїхали в Одесу і продовжили, вірніше, розпочали все наново. Що залишилось незмінним — так це краса та якість їхніх виробів. Фішка закладу — торти-скульптури. В кафе також проходять майстер-класи та дегустації. Тож слідкуйте за анонсами.

Dolcecoffee

Адреса: Фонтанська дор., 20; Райдужний, 24

Девіз цих кафе: «Маленька кав’ярня з великою душею». Асортимент складається не лише з кави, а й з цікавих десертів: круасанів, тортів, азійських моті та морозива. Перша кав’ярня відкрилася у серпні 2022 року, справа пішла, і вже за пів року власники відкрили другу.

«Медак», магазин-кав’ярня

Адреса: Катерининська, 76

З назви можна зрозуміти, що буде солодко. Але тут не просто солодко — тут величезний асортимент медових вин, закарпатське пиво з Квасів і квас із Львова. Відкрили заклад переселенці з Херсону зовсім недавно, в липні. У них дома був магазин із посудом для кафе та ресторанів. Був. В Одесі розпочали все з нуля і в новому напрямку, але трохи гарного посуду у них є. А ще тут варять каву з додаванням секретних інгредієнтів.

«Міністерство кави та круасанів»

Адреса: Ніжинська, 54

Ця кав’ярня знаходиться в тихому центрі, на вулиці Ніжинській. Складається із двох точок — підвальчика та будочки поряд. Влітку, звісно, більше людей біля будочки на вулиці. Заклад відкрила сім’я з Херсону, і вони поки що освоюються на новому місці. Є вибір круасанів, пирогів та макарунів, морозива. Довгими осінніми вечорами буде приємно проводити час всередині, в затишному та безпечному підвальчику.

Аtelier des macarons

Аліна Шаповал сім років займалася в рідному місті кондитерською справою. Разом із чоловіком вони спеціалізувалися на виготовленні макарунів, і незадовго до вторгнення відкрили невелику власну кав’ярню. Родина виїхала з Херсону ще під час окупації. З обладнання змогли вивезти лише ручний міксер. В Одесі кондитер поки ще не може відкрити власну локацію, але свої макаруни вони відправляють до багатьох одеських кав’ярень. Крім того, набори макарунів різних смаків можна придбати безпосередньо з перших рук.