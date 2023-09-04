У Балті вперше за сто років зазвучав орган

Балта – це маленький Ватикан. А відновлений костел Святого Станіслава – це часточка Європи у нас, в Україні, — так характеризують балтяни події, які останнім часом відбулися у місті.

Костел Святого Станіслава у місті Балта два дні поспіль – 2 та 3 вересня — приймав гостей. І для цього були свої радісні причини.

По-перше, відбулося освячення оновленого костелу та вівтаря.

По-друге, відзначалося 30-річчя повернення храму парафіяльній спільноті після важких років комуністичного режиму.

По-третє, вперше за майже сторіччя Балта була зачарована органною музикою.

Важливі події сколихнули місто

Радість і гордість за відновлення старовинної культової споруди привели балтян і гостей міста до храму. Серед них були не тільки парафіяни, а й миряни, які прийшли розділити цю світлу історичну мить.

Святу Месу очолив Його Преосвященство єпископ Броніслав Бернацький. Разом із настоятелем парафії Святого Станіслава єпископа і мученика в Балті отцем Даніелем Кулаковським були присутні священики з різних дієцезій України та Польщі. Цікаво, що тридцять років тому саме Броніслав Бернацький освячував костел при його поверненні парафіянам.

Також було презентовано книгу «Історія костелу Святого Станіслава». Її упорядниками стали Наталія Меленишин, Галина Ступак, Олександр Таскін, Ольга Черненко.

Величний вівтар з граніту встановлено за проектом польського архітектора Марка Холевські. Всі вироби з граніту змайструвала сім’я Своровських з міста Коростишев. Нині ще триває реставрація і написання ікон художниками з Харкова Наталією Порубінською та Романом Крайнюком.

А потім зазвучав орган

Перша частина концерту, де лунали класичні твори, була підготовлена викладачами Балтської дитячої школи мистецтв.

У другому відділенні звучав орган. Здавалося, що музика полонила храм. Цю насолоду дарували присутнім директорка Школи мистецтв Олена Заянчуковська та Вероніка Струк — органістка Кафедрального Собору святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви та Національної Опери в Одесі, директорка Міжнародного Органного Фестивалю імені Теофіла Ріхтера (місто Одеса). Вероніка є випускницею Державної Консерваторії і Музичної Академії в Райнсберзі (Німеччина). Стажувалася в румунської органістки Урсули Філіпі.

Звучали симфонічні та органні твори великих композиторів Йоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта, Мирослава Скорика, Макса Регера.

Читайте також: