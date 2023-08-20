У Балтському костелі зазвучить орган

У Балтському католицькому храмі імені Святого Станіслава встановлено орган. Музичний інструмент італійської марки Viscont стоїть на хорах і його звуки линуть згори, наче голос Всесвіту. Освячення органу та самого костелу відбудеться 2 вересня. А 3 вересня після служби буде презентовано книгу «Історія костелу» і вперше у місті пролунає концерт органної музики.

У цьому храмі орган замовк у 30-х роках минулого століття, коли у Балті було закрито костел. Сьогодні під його склепіння знов злетіла ніжна мелодія.

На інструменті грає настоятель храму отець Даніель, сестри згромадження Блаженнішої Марти і директорка музичної школи Олена Заянчуковська.

Нагадаємо, що влітку 2022 року тут було встановлено і освячено дзвони, які перестали лунати над містом у 1936 році. Перестав працювати і костел.

Сам храм з 1993 року, як його було повернуто католикам, зазнав значного оновлення. Тут відновлено стінопис, встановлено мультимедійну систему, оновлено іконостас, проведено опалення, є кондиціонер, вистелена гранітна підлога і стоїть гранітний престол, зведено дзвіницю.

Двічі на день – о дванадцятій і о п’ятнадцятій годині – над Балтою лунає дзвін. Також транслюється на всю округу служба.

На початку вересня відзначатиметься 30-річчя з дня відновлення костелу і 258-річчя – з дня його заснування.

Нагадаємо, Балтська святиня належить до Вселенської Католицької Церкви, яка налічує майже 2 мільярди віруючих, храми яких розташовані по всіх куточках світу, і один з них – у місті Балта.