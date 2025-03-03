Згідно з оприлюдненою інформацією, газопостачання буде припинено за такими адресами:
- пров. Кришталевий, 1а, 1/4, 1/3, 1/7 (приватні будинки);
- вул. Каманіна, 22, 22а, 22/1, 22/7, 23, 23/2, 23/3, 25 (приватні будинки);
- пров. Кришталевий, 1 (готельно-ресторанний комплекс «Palace Del Mar»);
- пляж Аркадія, 10 (кафе «Strong House»).
Фахівці «Одесагазу» рекомендують споживачам підготуватися до відключення та дотримуватися правил безпеки. Подачу газу планують відновити після завершення робіт.
Раніше ми розповідали про те, чи зміняться тарифи на газ та тепло у березні