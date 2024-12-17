Такі вони, сучасні вечорниці в селі Обжиле на Балтщині

Першу сплели із футбольної сітки

– З першого дня великої війни ми не припиняємо плести сітки, – розповідає ініціатор ідеї, директор Обжильського будинку культури Василь Лопатюк.

Їхня перша захисна сітка була виготовлена на основі футбольної. Спочатку до справи долучилися п’ятеро людей. Потім стали прибувати охочі. Матеріал використовували, хто який приніс. Згодом перейшли на флізелін, бо військові, з якими ініціативна група тримає постійний зв’язок, засвідчили, що легкий флізелін суттєво практичніший у бойових умовах.

Флізелін, як і основу, доводиться закуповувати. І тут на допомогу прийшов Центр культури і дозвілля Балти – режисерка центру Анна Грабован відгукнулась на прохання допомогти з придбанням матеріалу.

Навчились плести і адаптивні шкарпетки

– Є багато військових об’єктів, що потребують маскування. Тож треба розуміти завдання, які у кожного підрозділу свої. А тоді плести за необхідними розмірами та за призначенням. За ці роки ми навчилися не тільки плести сітки, а й в’язати теплі шкарпетки для військових та адаптивні шкарпетки для тих, хто має поранення, – продовжує Василь Лопатюк.

Тож майстрині в’яжуть, плетуть, шиють, готують і співають українських пісень про звитягу захисників Батьківщини.

Хто ці ентузіасти?

Це подружжя Дарини та Валерія Романенків, у яких двоє братів на передніх рубежах фронту. Валерій чудово справляється з виготовленням окопних свічок. Відчутне волонтерство і Оксани Москаленко, Інни Мазій, сестер Альони та Людмили Григорецьких, пенсіонерок Тамари Бережної, Софії Бондарчук. Як каже пан Василь, всіх не перелічити. Люди беруть додому торби і ріжуть вдома смужки. А коли отримують пенсію, прямо з пошти заходять до Будинку культури, щоб задонатити зі своєї невеличкої платні. Долучаються і діти, які готують захисникам малюнки та янголів-охоронців.

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Директор майструє ліхтарики і грілки

Володимир Лопатюк постійно на зв’язку з волонтерською спільнотою та військовими підрозділами, що допомагає завжди бути в курсі їхніх потреб. Директор робить електроніку, паяє павербанки, майструє ліхтарики, встроює лампочки на акумулятори, робить електричні грілки хлопцям. Грілки працюють від павербанків або будь-якого живлення у п’ять вольт. Тож потрібні електронні цигарки, особливо у металевому корпусі, інші йдуть на ліхтарики. Також потрібні припой та каніфоль, проводи із зарядок телефонів.

Тут дуже сподіваються, що їх почують благодійники і допоможуть.

Крім відправлених подарунків на передову, у День збройних сил України та на Святого Миколая у Будинку культури працівники привітають військові підрозділи та дитячі садки і школи концертною програмою.

Раніше ми розповідали, як жителі Балти створюють квітучу красу у своїх дворах.