Світова прем’єра, музика та сміх: Топ-5 подій Одеси 22-24 листопада

Взагалі 23 листопада вибір непростий: енергія, драйв і гострі тексти гурту «Сусіди стерплять» у Loundry Hub або загадковий вечір джазу в Одеській філармонії, який стане справжнім сюрпризом.

А 24 листопада – день гумору! Колоритний стендап Лєри Мандзюк у Філармонії чи вибухова комбінація гумору та психології у шоу «Хеві Ментал» в Beit Grand. Емоції гарантовані, не пропустіть!

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут.

1. 22-23 листопада, 19:00. Концерт Memento Odesa. Union



Замовлення білетів: https://concert.ua/uk/events/memento-odesa

Світова премʼєра! На сцені міжнародного культурного центру UNION відбудеться грандіозна подія, яка подарує вам незабутні емоції та натхнення. Унікальний спільний проєкт Одеського філармонічного оркестру та відомого німецького музиканта Себаст‘яна Студніцького вперше буде представлений саме в Одесі.

MEMENTO ODESA – це більше, ніж музика. Це історія, розказана мовою звуків, створена митцем світового рівня, який неперевершено володіє трубою та фортепіано, а також є засновником лейблу Contemplate і берлінського фестивалю XJAZZ!. Разом із Одеським філармонічним оркестром під керівництвом Володимира Дикого вони створили програму, яка вже завоювала серця у Німеччині, а тепер розпочинає концертний тур.

2. 23 листопада, 18:00. Концерт «Сусіди стерплять». Loundry Hub



Замовлення білетів: https://odesa.karabas.com/susidy-sterplyat/order/

Навіть просто назва цього гурту налаштовують на відповідний настрій. Уявляєте, що буде, якщо ви потрапите на концерт? У репертуарі гурту можна знайти елементи року, панку, постпанку, рейву, металу, електроніки та поп-музики, створюючи неповторний звук, що не залишить нікого байдужим. Гострі, сміливі й актуальні тексти переносять слухачів на емоційні гірки — від сміху до глибоких роздумів.

3. 23 листопада, 19:00. Джаз в Філармонії.



Замовлення білетів: https://concert.ua/uk/booking/dzhaz-v-filarmoniyi-odesa/

Одеська філармонія готує сюрприз всім любителям джазу. Справжній сюрприз.Тому, в цьому анонсі не буде прізвищ та назв оркестрів. Просто купуйте квиток та приходьте!

4. 24 листопада, 19:00. Лєра Мандзюк. Філармонія



Замовлення білетів: https://odesa.karabas.com/lyera-mandzyuk-5/order/

Stand up lady, як її називають колеги – в Одесі з новою програмою. Нестандартний погляд на звичні речі робить Лєру особливою. Її стендап – це відвертість, яка проникає прямо в серце. Під час виступу ви відчуєте, що Західна Україна зовсім поруч: її колорит, гумор і унікальна атмосфера переплітаються в кожній історії.Любите імпровізацію? Тоді сідайте в перший ряд і готуйтеся до приємних несподіванок.

5. 24 листопада, 19:00. Хеві ментал. Beit Grand



Замовлення білетів: https://concert.ua/uk/booking/hevi-mental-odesa/

Ви помічали, що чим більше до зими тим більше потреби в гуморі? Тоді гумор і психологія йдуть до вас! Другий сезон проєкту «Хеві Ментал» – це тандем гумору та психології, який подарує вам незабутні емоції та корисні поради.

За ваш гарний настрій відповідатиме талановитий комік Кирило Осадчий, а глибокі й професійні поради надасть досвідчена психіатриня та психотерапевтка Тетяна Іорж. Разом вони створюють вибухову атмосферу, яка не залишить жодного шансу для нудьги.