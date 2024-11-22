Мировая премьера, музыка и смех: Топ-5 событий Одессы 22-24 ноября

Вообще 23 ноября выбор непростой: энергия, драйв и острые тексты группы «Сусіди стерплять» в Loundry Hub или загадочный вечер джаза в Одесской филармонии, который станет настоящим сюрпризом.

А 24 ноября – день юмора! Колоритный стендап Леры Мандзюк в Филармонии или взрывная комбинация юмора и психологии в шоу «Хеви Ментал» в Beit Grand. Эмоции гарантированы, не пропустите!

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь.

1. 22-23 ноября, 19:00. Концерт Memento Odesa. Union



Заказ билетов: https://concert.ua/uk/events/memento-odesa

Мировая премьера! На сцене международного культурного центра UNION состоится грандиозное событие, которое подарит вам незабываемые эмоции и вдохновение. Уникальный совместный проект Одесского филармонического оркестра и известного немецкого музыканта Себастьяна Студницкого впервые будет представлен именно в Одессе.

MEMENTO ODESA – это больше, чем музыка. Это история, рассказанная языком звуков, созданная художником мирового уровня, который превосходно владеет трубой и фортепиано, а также является основателем лейбла Contemplate и берлинского фестиваля XJAZZ! Вместе с Одесским филармоническим оркестром под руководством Владимира Дикого они создали программу, которая уже завоевала сердца в Германии, а теперь начинает концертный тур.

2. 23 ноября, 18:00. Концерт «Сусіди стерплять». Loundry Hub



Заказ билетов: https://odesa.karabas.com/susidy-sterplyat/order/

Даже просто название этой группы настраивает на соответствующее настроение. Представляете, что будет, если вы попадете на концерт? В репертуаре группы можно найти элементы рока, панка, постпанка, рейва, метала, электроники и поп-музыки, создавая неповторимый звук, который не оставит никого равнодушным. Острые, смелые и актуальные тексты переносят слушателей на эмоциональные горки — от смеха до глубоких размышлений.

3. 23 ноября, 19:00. Джаз в Филармонии.



Заказ билетов: https://concert.ua/uk/booking/dzhaz-v-filarmoniyi-odesa/

Одесская филармония готовит сюрприз всем любителям джаза. Настоящий сюрприз. Поэтому, в этом анонсе не будет фамилий и названий оркестров. Просто купите билет и приходите!

4. 24 ноября, 19:00. Лера Мандзюк. Филармония



Заказ билетов: https://odesa.karabas.com/lyera-mandzyuk-5/order/

Stand up lady, как её называют коллеги – в Одессе с новой программой. Нестандартный взгляд на привычные вещи делает Леру особенной. Её стендап – это откровенность, которая проникает прямо в сердце. Во время выступления вы почувствуете, что Западная Украина совсем рядом: её колорит, юмор и уникальная атмосфера переплетаются в каждой истории. Любите импровизацию? Тогда садитесь в первый ряд и готовьтесь к приятным неожиданностям.

5. 24 ноября, 19:00. Хеви ментал. Beit Grand



Заказ билетов: https://concert.ua/uk/booking/hevi-mental-odesa/

Вы заметили, что чем ближе к зиме, тем больше потребность в юморе? Тогда юмор и психология идут к вам! Второй сезон проекта «Хеви Ментал» – это тандем юмора и психологии, который подарит вам незабываемые эмоции и полезные советы.

За ваше хорошее настроение будет отвечать талантливый комик Кирилл Осадчий, а глубокие и профессиональные советы предоставит опытная психиатр и психотерапевт Татьяна Иорж. Вместе они создают взрывную атмосферу, которая не оставит ни одного шанса для скуки.