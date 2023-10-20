Студенти-кухарі савранського центра освіти відзначають ювілей

Випускники годують і воїнів, і школярів

— За цей час ми випустили багато спеціалістів, які працюють за фахом у школах, лавах Збройних сил України, ресторанах, супермаркетах і навіть за кордоном, — розповіла директорка освітянського закладу Ярослава Жирун. — Так, роблять вагомий внесок у Перемогу над рашистами Олексій Остапчук, Віктор Бовкун, Андрій Денисюк та Михайло Ганул, які годують захисників смачними стравами. Вікторія Дуніна працює шкільним кухарем у селі Неділкове, Світлана Денисюк – у школі села Слюсареве, Марина Василинич – пекарем у ТОВ «Савранський хліб», Надія Усата – завідувачкою кулінарного відділу в супермаркеті, Ганна Чернієнко – пекарем на хлібозаводі села Завалля, що на Кіровоградщині. І це лише деякі з наших випускників, якими ми дуже пишаємось.

А ще збирають лікарські трави

На базі училища створено навчально-практичний центр громадського харчування з виробничими майстернями та лабораторіями, пекарнею, їдальнею. Харчуються студенти за меню, розробленим Євгеном Клопотенком у рамках національного проекту Нове шкільне харчування.

Працюють студентські кафе, де майбутні пекарі та кулінари вдосконалюють вміння та проходять практику.

Майстри, педагоги спільно з учнями ще виготовляють цілющі чаї. Задля цього збирають в лісі дикоростучі трави та ягоди. Також професійні вміння учні училища практично опановували під час кейтерингів.

Кейтеринг (англ. catering від cater — «постачати провізію») — спосіб підприємництва, пов’язаний з наданням послуг харчування на виїзді.

До повномасштабної війни кращі студенти пригощали учасників фестивалів «Квітка папороті», «Покрова Героїв», «Фестиваль ковбаси» у Любашівці тощо.

А щоб наші воїни мали сили мужньо боронити рідну землю, кухарі готували і відправляли на фронт рибні та м’ясні консерви, різні смаколики тощо.

Фрукти й овочі – все своє

Щоб забезпечити училище плодоовочевою продукцією, а сільське господарство — спеціалістами, 2020-го на базі Кодимського відділення Північного ЦПО стали готувати плодоовочівників. Там же було посаджено фруктовий сад: 200 дерев груші та яблуні, кущі смородини та ожини. На іншій ділянці висаджується городина: картопля, квасоля, цибуля, помідори, огірки, морква, столовий буряк, кабачки, цукрова кукурудза та баштанні. У парниках вирощують розсаду.