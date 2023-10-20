Новости Одессы и Одесской области

Студенты-повара савранского центра образования отмечают юбилей

Студенты-повара савранского центра образования отмечают юбилей

В Савране Подольского района празднуют 10-летие открытия группы «Повар-пекарь» в Северном центре профессионального образования. Сегодня эту профессию овладевают 224 студента.

Выпускники кормят и воинов, и школьников

Консервация для защитников

— За это время мы выпустили много специалистов, работающих по специальности в школах, рядах Вооруженных сил Украины, ресторанах, супермаркетах и ​​даже за границей, — рассказала директор образовательного учреждения Ярослава Жирун. — Да, вносят вклад в Победу над рашистами Алексей Остапчук, Виктор Бовкун, Андрей Денисюк и Михаил Ганул, которые кормят защитников вкусными блюдами. Виктория Дунина работает школьным поваром в селе Недилково, Светлана Денисюк – в школе села Слюсарево, Марина Василинич – пекарем в ООО «Савранский хлеб», Надежда Усата – заведующей кулинарным отделом в супермаркете, Анна Черниенко – пекарем на хлебозаводе. И это лишь некоторые из наших выпускников, которыми мы очень гордимся.

А еще собирают лекарственные травы

Савранское училище

Савранское училище

На базе училища создан учебно-практический центр общественного питания с производственными мастерскими и лабораториями, пекарней, столовой. Питаются студенты по меню, разработанному Евгением Клопотенко в рамках национального проекта Новое школьное питание.

Работают студенческие кафе, где будущие пекари и кулинары усовершенствуют умения и проходят практику.

Мастера, педагоги совместно с учениками еще производят целебные чаи. Для этого собирают в лесу дикорастущие травы и ягоды. Также профессиональные умения учащиеся практически овладевали во время кейтерингов.

Кейтеринг (англ. catering от cater – «поставлять провизию») – способ предпринимательства, связанный с предоставлением услуг питания на выезде.

До полномасштабной войны лучшие студенты угощали участников фестивалей «Цветок папоротника», «Покров Героев», «Фестиваль колбасы» в Любашевке и т.д.

А чтобы у наших воинов была сила мужественно защищать родную землю, повара готовили и отправляли на фронт рыбные и мясные консервы, разные вкусности и т.д.

Фрукты и овощи – все свое

Чтобы обеспечить училище плодоовощной продукцией, а сельское хозяйство — специалистами, в 2020 году на базе Кодымского отделения Северного ЦПО стали готовить плодоовощеводов. Там же были посажены фруктовый сад: 200 деревьев груши и яблони, кусты смородины и ежевики. На другом участке высаживаются овощи: картофель, фасоль, лук, помидоры, огурцы, морковь, столовая свекла, кабачки, сахарная кукуруза и бахчевые. В парниках выращивают рассаду.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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