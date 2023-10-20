Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі 20 жовтня: список адрес

Відключення світла в Одесі 20 жовтня: список адрес

У п’ятницю, 20 жовтня, через планові роботи ДТЕК багато одесити на весь день залишаться без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • 1-2й Академічний пров., 1-21,
  • 1-2й Китобійний пров., 1-50,
  • 1-4й Ол. Невського пров., 1-8,
  • 1-й Рівності пров., 1-197,
  • 1-й Рясний пров., 1-15,
  • 1-3й Шишкіна пров., 1-20,
  • 1-й Юннатів пров. , 1-12,
  • 2-3й Костанді пров., 2-8,
  • 2-3й Український пров., 1-12,
  • Академічна, 1-52,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Ахматової, 6-40,
  • Баштанна, 2-12,
  • І.Вазова, 9,
  • Вертелецького, 7Б, 13,
  • Д.Донського, 1-45,
  • Д.Донського пров., 2А, 3,
  • Достоєвського, 1-25,
  • Достоєвського пров. , 1-14,
  • Іподромний пров., 10,
  • Кавунова, 1-18,
  • Китобійна, 2-92,
  • Костанді, 14-77,
  • Костанді, 60/
  • Харківська, 20Б,
  • Кримська, 1-3,
  • Кримський пров., 1-22,
  • Купріна, 7-54,
  • Левітана, 19/3,4,5,
  • Левкоєва, 7, 7а,
  • Львівська, 50-58,
  • Львівський пров., 1-76,
  • Лядова, 1-15,
  • Молокова пров., 1-12,
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
  • Новоукраїнський пров., 2-31,
  • Окружна, 17-42,
  • Ол.Невського, 1-33,
  • Педагогічна, 21,
  • Планетна, 1-38,
  • Рівності, 1-84,
  • Рясна, 1-35,
  • Слави пров., 1-10,
  • Собінова, 15,
  • Сумська, 1-69,
  • Тімірязєва, 60-84,
  • Тульська, 1-51,
  • Флотский пров., 2-23,
  • Флотська, 4-21,
  • Фонтанська дор., 129,
  • Харківська, 1-20,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Чернігівський пров., 1-8,
  • Шишкіна, 1-44,
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова, 5-58.

Роботи до 18.00

  • Ак.Вільямса, 64,
  • Ак.Глушка, 17/2, 21,
  • І.Петрова, 21, 23,
  • Ак.Корольова, 80-94.

Роботи до 19.00

  • Ак.Філатова, 3/2,
  • Варненська, 3-5,
  • Г.Крут, 2-4,
  • Люстдорфська дор., 86А, 88,
  • Свободи просп., 32, 36.

Коли запровадять графіки відключень світла: в Укренерго дали пояснення

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • 4-й Деревообробний пров., 1-117.

Роботи до 20.00

  • Ак.Панкратової, 1-31,
  • В.Хавкіна, 1-31,
  • Геологічна, 9, 9А, 23А,
  • Кругова, 10-58,
  • Степова, 1-31,
  • Теплична, 3Б, 4А,
  • Хутірська, 15-71.

Хто платитиме за світло більше з 1 листопада?

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Князівська, 3-17,
  • Коблевська, 1-20,
  • Мечникова, 2-14,
  • Новосельського, 2-70,
  • Ольгіївська, 16-27,
  • Пастера, 4,
  • Старопортофранківська, 5-25.

Роботи до 22.00

  • Багрицького, 1-10,
  • Бреуса, 1-61/1,2,3,4,
  • Єфімова, 14-30,
  • Краснова, 2а,
  • Кропивницького, 1-22,
  • Люстдорфська дор., 8-22,
  • Люстдорфський пров., 8,
  • М.Бабаджаняна, 28,
  • Пішеніна, 21-26,
  • Скворцова, 2, 4,
  • Хвойна, 15,
  • Хвойний пров., 2-27,
  • Цегельнозаводська, 3-17.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати