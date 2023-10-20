Відключення світла в Одесі 20 жовтня: список адрес

У п’ятницю, 20 жовтня, через планові роботи ДТЕК багато одесити на весь день залишаться без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- 1-2й Академічний пров., 1-21,
- 1-2й Китобійний пров., 1-50,
- 1-4й Ол. Невського пров., 1-8,
- 1-й Рівності пров., 1-197,
- 1-й Рясний пров., 1-15,
- 1-3й Шишкіна пров., 1-20,
- 1-й Юннатів пров. , 1-12,
- 2-3й Костанді пров., 2-8,
- 2-3й Український пров., 1-12,
- Академічна, 1-52,
- Архітектурна, 10-14,
- Ахматової, 6-40,
- Баштанна, 2-12,
- І.Вазова, 9,
- Вертелецького, 7Б, 13,
- Д.Донського, 1-45,
- Д.Донського пров., 2А, 3,
- Достоєвського, 1-25,
- Достоєвського пров. , 1-14,
- Іподромний пров., 10,
- Кавунова, 1-18,
- Китобійна, 2-92,
- Костанді, 14-77,
- Костанді, 60/
- Харківська, 20Б,
- Кримська, 1-3,
- Кримський пров., 1-22,
- Купріна, 7-54,
- Левітана, 19/3,4,5,
- Левкоєва, 7, 7а,
- Львівська, 50-58,
- Львівський пров., 1-76,
- Лядова, 1-15,
- Молокова пров., 1-12,
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
- Новоукраїнський пров., 2-31,
- Окружна, 17-42,
- Ол.Невського, 1-33,
- Педагогічна, 21,
- Планетна, 1-38,
- Рівності, 1-84,
- Рясна, 1-35,
- Слави пров., 1-10,
- Собінова, 15,
- Сумська, 1-69,
- Тімірязєва, 60-84,
- Тульська, 1-51,
- Флотский пров., 2-23,
- Флотська, 4-21,
- Фонтанська дор., 129,
- Харківська, 1-20,
- Чернігівська, 1-24,
- Чернігівський пров., 1-8,
- Шишкіна, 1-44,
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова, 5-58.
Роботи до 18.00
- Ак.Вільямса, 64,
- Ак.Глушка, 17/2, 21,
- І.Петрова, 21, 23,
- Ак.Корольова, 80-94.
Роботи до 19.00
- Ак.Філатова, 3/2,
- Варненська, 3-5,
- Г.Крут, 2-4,
- Люстдорфська дор., 86А, 88,
- Свободи просп., 32, 36.
Коли запровадять графіки відключень світла: в Укренерго дали пояснення
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- 4-й Деревообробний пров., 1-117.
Роботи до 20.00
- Ак.Панкратової, 1-31,
- В.Хавкіна, 1-31,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Кругова, 10-58,
- Степова, 1-31,
- Теплична, 3Б, 4А,
- Хутірська, 15-71.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Князівська, 3-17,
- Коблевська, 1-20,
- Мечникова, 2-14,
- Новосельського, 2-70,
- Ольгіївська, 16-27,
- Пастера, 4,
- Старопортофранківська, 5-25.
Роботи до 22.00
- Багрицького, 1-10,
- Бреуса, 1-61/1,2,3,4,
- Єфімова, 14-30,
- Краснова, 2а,
- Кропивницького, 1-22,
- Люстдорфська дор., 8-22,
- Люстдорфський пров., 8,
- М.Бабаджаняна, 28,
- Пішеніна, 21-26,
- Скворцова, 2, 4,
- Хвойна, 15,
- Хвойний пров., 2-27,
- Цегельнозаводська, 3-17.