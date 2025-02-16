Історія та символіка Дня єдності

Це відносно молоде свято – його було встановлено указом президента Володимира Зеленського 14 лютого 2022 року. У відповідь на загрозу повномасштабного російського вторгнення глава держави закликав українців об’єднатися перед можливою великою війною і визначив цей день як День єдності.

Це свято стало символом національної єдності та непохитності, підкреслюючи важливість солідарності та взаємопідтримки у найскладніші часи. Відзначати його в Україні почали різними символічними акціями, що демонструють підтримку державі та єдність українців.

Основні символи свята – національні прапори, вишиванки та жовто-блакитні стрічки. Ці елементи символізують патріотизм, незалежність і стійкість українського народу.

Як святкують День єдності в Україні

Кожен ранок 16 лютого починається з церемонії підняття національного прапора. У великих містах і маленьких селах проходять мітинги та марші, на яких виконується гімн України. У цей день громадяни України виходять на вулиці, демонструючи підтримку Збройним Силам України та показуючи свою солідарність.

У День єдності по всій країні проводяться різні заходи, спрямовані на підвищення почуття єдності серед українців – тематичні флешмоби, концерти та виставки, а також благодійні акції та збори коштів для підтримки військових та їхніх сімей. Багато шкіл і університетів організовують тематичні уроки, конкурси та виставки, присвячені українській історії та культурі.

Одна з головних традицій святкування цього дня – створення символічного «ланцюга єдності», коли люди збираються разом, тримаючись за руки, що символізує згуртованість нації та прагнення до мирного майбутнього.

Значення та важливість Дня єдності для українців

День єдності нагадує всім українцям про важливість згуртованості та єдності у важкі часи. Це свято підкреслює мужність і непохитність українського народу, який продовжує боротися за свою незалежність і свободу.

Завдяки Дню єдності українці можуть нагадати собі та світу про важливість солідарності, взаємопідтримки та спільних цінностей. Це свято нагадує про те, що сила нації полягає в її єдності.

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