Війна, день 906: росіяни б’ють по Сумах, але втрачають позиції на Курщині

Росіяни завдали удару по Сумам: що відомо

Сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сум.

За даними міської військової адміністрації, “приліт” був у районі проспекту Свободи. В результаті сталася пожежа, знищено багато автомобілів, вибито вікна, щонайменше, двоє людей постраждали, їм надали необхідну допомогу.

Пошук постраждалих продовжується. На місці розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків.

Відбиті атаки ворога та збиті безпілотники

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на різних напрямках фронту сталося 99 бойових зіткнень, противник завдав п’яти ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 56 авіаційних ударів – скинув 69 керованих авіабомб (КАБів), задіяв для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснив 3371 обстріл позицій наших військ та населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку окупанти протягом цієї доби здійснили дев’ять атак поблизу Липців та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відобразили сім штурмових дій, ще два зіткнення продовжуються.

На Куп’янському напрямку Силами оборони зафіксовано 10 атак противника в районах Глушківки, Андріївки та Кругляківки, ситуація під контролем.

Також ворог шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку а на Сіверському напрямку протягом минулого дня наші захисники відобразили сім штурмових дій ворога.

На Краматорському напрямку сталося три бойові зіткнення. Активність окупанти виявляли в районі Тимчасового Яру та Григорівки. Але всі спроби противника потіснити наших воїнів були марними.

Ворог за підтримки авіації 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. 10 штурмів наші захисники відобразили.

Дестокі боїть ідуть і на Покровському напрямі, де відображено 28 наступальних та штурмових дій ворога.

А на півдні України вночі 17 серпня було успішно збито ударний безпілотник (БпЛА) «Shahed-136/131».

Крім того, як повідомляє Повітряне командування «Південь», минулої доби, 16 серпня 2024 року, сили протиповітряної оборони знищили три розвідувальні БПЛА – два «Supercam» і один «Орлан-10», а також ударний БПЛА «Ланцет».

Дискусії про переговори більше не ведуться?

За інформацією DeepState, Сили оборони України зайняли населений пункт Бірки на Курщині (тобто Курській області росії).

А от видання The Telegraph інформує, що на Заході перестали дискутувати про переговори між Україною та Росією. Такий тренд спостерігається після настання ЗСУ у Курській області.

Повідомляється, що країни Заходу тепер фокусуються на обговоренні нових дозволів на використання та постачання зброї.

Коротко про втрати ворога

За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони України ліквідували 1230 окупантів.

У техніці у ворога втрати такі: